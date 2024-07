Cautha Summer Fest: un weekend di musica e divertimento a Camucia

l 27 e il 28 luglio, dalle 18:00 fino a tarda notte, Piazza Chateau-Chinon a Camucia ospiterà il Cautha Summer Festival: due giorni di musica dedicati a tutta la comunità, con artisti di rilievo nazionale, DJ locali, stand di bar, associazioni culturali e attività di intrattenimento, food truck, giochi d’acqua e una spiaggia che richiama l’atmosfera del Jova Beach Party, con il format SBAM!

Programma Musicale

Sabato 27 luglio: Il cantante Chiello, celebre per la canzone “Quanto ti vorrei” e i successi con il gruppo FSK, si esibirà seguito dal gruppo Indie Power, portando a Cortona il suono della musica indie.

Domenica 28 luglio: Sarà la giornata di “SBAM! from Jova Beach Party”, un format che ha accompagnato Jovanotti nei suoi tour estivi e che riporta il clima festoso a Cortona, città natale del celebre artista.

(Probabile la presenza di Jovanotti)

Dettagli e Iniziative

L’associazione culturale Cautha, dopo il successo del pullman di 50 giovani cortonesi per l’ultimo Jova Beach Party del 2022, ricostruisce l’atmosfera di quella festa a Cortona con il Cautha Summer Festival. Questo evento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e sostenuto da numerosi partner e sponsor, tra cui la Regione Toscana e la rete GiovaniSì, si propone di unire la comunità, dai più giovani ai meno giovani.

Partecipazione e Ingresso

Il Festival, che prevede stand dedicati alle attività locali, associazioni culturali e iniziative di intrattenimento, accoglie ancora nuove adesioni tramite i canali di Cautha. Le esibizioni musicali saranno accompagnate da giochi d’acqua e un’area relax sulla “spiaggia” allestita per l’occasione.

Il presidente di Cautha, Iacopo Mancini, sottolinea come il Festival sia un’opportunità per promuovere l’aggregazione intergenerazionale e valorizzare la creatività giovanile, offrendo una piattaforma ai giovani artisti emergenti.

Progetto “I sentieri della musica”

Il progetto “I sentieri della musica” permette agli artisti emergenti di candidarsi per esibirsi al Festival, promuovendo i giovani talenti locali con il supporto del Comune di Cortona e la collaborazione con altre amministrazioni comunali.

Dichiarazioni e Biglietti

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha espresso gratitudine agli organizzatori per aver creato un evento che diventa un punto di riferimento per i giovani e la cultura della città.

I biglietti per le singole giornate sono disponibili a 15 euro tramite questo link, i PR coinvolti e i punti vendita a Camucia, Cortona e Castiglion Fiorentino. Il full pass per entrambe le giornate è disponibile solo in formato cartaceo a 25 euro.

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti, visitare i punti vendita locali o contattare gli organizzatori attraverso i canali ufficiali del Cautha Summer Festival.