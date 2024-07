La storia del Leocorno: tra miti di Siena e quei polli dei livornesi

IL LEOCORNO, CONTRADA DI SIENA SPUNTAVA DAL MARE!?

Nel 1260 il 4 Settembre all’apparire dei cavalieri aretini, i guelfi fiorentini capirono, che per loro era la fine, siamo a Monteaperti, il leccio ( pianta) segato due volte dai giovani aretini, ora ripiantato, e circondato da rete e controllato da telecamere, ( simbolo della battaglia e del MPS), sta’ lì a significar lo spirito voltagabbana dei contradaioli.Continua a leggere



La contrada era una zona e a Siena ve ne sono 17 , era una forma usata dal catasto austriaco, anche a Padova se ne trovano, in Cina le numerazione civica avviene a zone, quartieri, come contrade. La contrada era una zona e a Siena ve ne sono 17 , era una forma usata dal catasto austriaco, anche a Padova se ne trovano, in Cina le numerazione civica avviene a zone, quartieri, come contrade. Voltagabbana, noi si aiutarono, e 28 anni dopo insieme ai gigliati guelfacci ci assediarono, ma usciti 100 cavalieri dalla porta nascosta notte tempo ( Porta Buia), nella candepola della Pievina prepararono l’agguato della famosa battaglia in cui presero una infinità di toppe

( botte).( Pieve al Toppo) Perche Siena è chiamata Siena e non Perugia o Taranto, perché un’ antica genia di etruschi, provenienti forse da Perugia ( è tutto dire) via Chiusi e Montalcino si stanziò in quel cucuzzolo, erano i Saina, e lì trovarono molto grano selvatico in quelle colline di creta, creta che influenzò le loro menti!.

Perché il Leocorno!?, in quanto nei pressi della stalla di questa contrada, vi è un geosito che rappresenta una spiaggia “pilocenica”.

Pilocenica, è uno dei periodi, che compongono il Neogene, la seconda era Cenezoica, per noi umani 3, 5 milioni di anni fa

QUEI POLLI DEI LIVORNESI

Son contento che quello di Certaldo sia ito a Livorno, almen dopo la figura dello 0 a 4 di anno scorso, scacciato il Grosseto, forse con il Gavorrano si contenderanno la promozione.

Nella cartine geografiche inglesi, l’ex porto di Pisa veniva indicato come Leghorn.

Ma andiamo per ordine la zona di Castigliocello era abitata già al tempo etrusco e tutta quella zona in epoca romana era un misto di genti, che venivano da ogni parte dei territori, sottomessi da Roma, i labronici.Continua a leggere