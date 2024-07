Due incidenti stradali ad Arezzo: coinvolte diverse persone, tra cui una minore

Nella giornata di oggi, 24 luglio 2024, la città di Arezzo è stata teatro di due incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei servizi di emergenza locali.

Il primo incidente è avvenuto alle 16:06 sulla SR71, in località Olmo.

Un camioncino è uscito di strada, coinvolgendo due persone.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Arezzo, ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia di Arezzo, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale.

Un giovane di 18 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena tramite l’elicottero Pegaso 1.

Un uomo di 63 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Il secondo incidente è avvenuto alle 17:14 nei pressi del cimitero di San Zeno, sempre nel Comune di Arezzo, e ha coinvolto due automobili.

Anche in questo caso, sono intervenuti i servizi di emergenza, inclusi un’auto infermierizzata, la Croce Bianca e la Misericordia di Arezzo, nonché i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

Una minore è stata trasportata in codice 2 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, mentre un uomo di 68 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Le cause degli incidenti sono al vaglio delle autorità competenti.

I servizi di emergenza hanno agito prontamente per garantire assistenza medica tempestiva ai feriti e per mettere in sicurezza le aree interessate.