Aggressione e rapina a un 22enne: In manette una 19enne e il suo complice

Un giovane di 22 anni è stato aggredito e rapinato da una coppia di malintenzionati in via dello Statuto a Firenze.

La vittima, di origine pachistana, è stata accerchiata alle 3 del mattino da un 33enne marocchino e da una 19enne residente in provincia di Arezzo, ora detenuta a Sollicciano.

Mentre l’uomo colpiva il giovane con calci e pugni, la ragazza gli sottraeva lo smartphone e il portafogli, contenente carte di credito e più di 100 euro in contanti.

Dopo la fuga verso piazza della Costituzione, i passanti, che avevano assistito alla scena, hanno allertato i carabinieri.

I militari, arrivati rapidamente sul posto, hanno rintracciato la coppia grazie alla maglia lacerata dell’uomo.

Durante la perquisizione, sono stati trovati un cellulare di dubbia provenienza e 14 pacchetti di sigarette ancora sigillati nello zaino del 33enne.

La 19enne aveva con sé due telefoni e una collanina d’oro.

Uno dei telefoni apparteneva al 22enne rapinato.

Dopo avergli restituito il maltolto, il giovane ha scoperto una serie di notifiche di pagamenti effettuati con la sua carta di credito per l’acquisto di sigarette tramite tecnologia contactless.

La coppia è stata denunciata anche per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Entrambi, già noti alle forze di polizia, sono stati trasferiti al carcere fiorentino di Sollicciano e saranno processati.