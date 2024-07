Il tempo si allunga: più svago e longevità

Il tempo si allunga di un secondo ogni sei settimane, più tempo libero per i lavoratori e i pensionati campano di più!

Non è che il movimento rotatorio della Terra è rallentato; ciò accade per il sistema di masse che si spostano sulla superficie terrestre o che non hanno il loro naturale scorrimento. Potrebbe anche essere che lo spostamento delle piattaforme continentali sia rallentato.

Se fosse così, forse avremmo meno terremoti.

Ma è forse dovuto anche all’allontanamento della Luna e della sua orbita?

Ora diranno che sono le emissioni di CO2, come al solito, o gli immigrati che si spostano in altri continenti?

Vi sono state delle accellerazioni durante questi ultimi millenni, della stessa rotazione terrestre, tanto è vero che uno “gnuttelo” della zona delle Poggiola, si trovò nei suoi acrobatici volteggi improvvisamente a Ciggiano.