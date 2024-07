Vittoria Donati Sarti: una supercentenaria di Sansepolcro festeggia 107 anni

Con grande orgoglio e gioia, la comunità di Sansepolcro celebra oggi Vittoria Donati Sarti, una figura straordinaria che ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 107 anni.

Nata il 14 luglio 1917, Vittoria non è solo una cittadina, ma un simbolo vivente della longevità e della saggezza.

La sua vita abbraccia un secolo di cambiamenti storici, sociali e tecnologici, facendola diventare una testimonianza preziosa del tempo per tutti noi.

Il Sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Mario Menichella, a nome dell’intera amministrazione comunale, hanno espresso le più sentite congratulazioni a Vittoria, riconoscendo la sua longevità come un dono unico che arricchisce la nostra comunità.

“Siamo immensamente orgogliosi di Vittoria e della sua incredibile longevità”, ha dichiarato il Sindaco.

“La sua vita è un esempio di forza e determinazione, valori fondamentali che caratterizzano la nostra città.

Oggi celebriamo con lei questo momento speciale.”

La storia di Vittoria non solo arricchisce il patrimonio umano di Sansepolcro, ma ci ricorda anche l’importanza di rispettare e onorare i nostri anziani, custodi delle memorie e delle tradizioni che definiscono la nostra identità collettiva.

Festeggiamo Vittoria Donati Sarti con gratitudine e ammirazione per la sua straordinaria vita e per il prezioso esempio che continua a offrirci ogni giorno.