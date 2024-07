Intervista a Ugo nel 3599: aneddoti e imprevisti di un viaggio spaziale

Ugo uno dei componenti l’equipaggio insieme a Pino e Mana ( la briciautonoma) viene intervistato dalla rappresentazione olografica e sensoriale della giornalista Bonapassera tramite il cascoben memory.

Ugo, preso dalle sue focose bramosie carnali, racconta gli inconvenienti e gli aneddoti del lungo viaggio verso Europa e ritorno( satellite ghiacciato di Giove).

Ugo racconta, ” nella zona degli asteroidi il semaforo era guasto ed è dovuto intervenire il camion dei pompieri della Galassia al fine di sostituire le lampadine fulminate, e per questo il ritardo di 70 settimane terrestri e nelll’aspettativa di questo intervento, Mana aveva indossato una tuta di ecopelle profumata e attrattivamente fagocitante, durante il mio intervento ai pattini della navicella incrostati dal pulviscolo spaziale, con una lima manuale, ritornando all’interno del veicolo mi trovai di fronte al connubio di Pino e Mana, il mio compagno era avviaghiato dagli arti duttili di Mana e vedendo che c’era posto anche per me, tolta la tuta mi uni’ in un amplesso celestiale.”

Bonapassera,” ” che fa, mi tocca!??, non vede che sono solo un immagine olografica, via su la smetta!?, continuamo con il suo racconto”.

Intanto entra Lesto il figlio di Mana, Ugo e Pino, ex calciatore ormai intrecciato con le gambe aggomitolate tra loro, per le molte partite a 4 squadre e lui poteva essere sia attaccante che difensore, alcuni ex giocatori sono ammattiti dopo due soli campionati, Lesto si districava bene, aveva gli arti duttili come “Tiremolla”.

Ugo continua, ” dopo quest’amplesso l’olio di Mana non lubrificava più come prima, era rimasta incinta.

Completato il lavoro e le ricerche biochimiche in Europa trovammo nella via del ritorno un tratto con molte buche di competenza provinciale e comunale, tuttavia riuscimmo a tenere gli ammortixzatori intatti….., ma senta gli prometto che non gli facvio alcum male, ma vorrei baciarla…..!?? ”

Bonapassera” Maiale, finiamola qui questa intervista!!”.