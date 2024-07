Arrestato cittadino tunisino trovato in possesso di cocaina e materiale per il confezionamento

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione attuata con mirati servizi di controllo del territorio, programmati con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, ha proceduto all’arresto di un soggetto indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella tarda serata di ieri, gli equipaggi di rinforzo, convogliati nelle aree cittadine che destano maggiore allarme sociale, hanno identificato nei pressi di Piazza della Repubblica un cittadino tunisino, regolare sul Territorio Nazionale.

All’esito di un sommario controllo sulla persona, il soggetto è stato trovato in possesso di tre involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma di euro 560 in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione presso il domicilio del soggetto ha consentito agli operatori di rinvenire e sequestrare ulteriori due involucri in cellophane trasparente termosaldato del peso complessivo di circa 30 grammi, nonché materiale per il confezionamento delle singole dosi ed un bilancino di precisione funzionante.

Dopo essere stato fotosegnalato, il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto dal P.M. di turno della locale Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo di questa mattina.

All’esito della direttissima, l’arresto è stato convalidato e sono state applicate le misure cautelari dell’obbligo di firma associato all’obbligo di dimora