Il pane cotto e macinato a Petra

Il pane con la lievitazione, risale all’epoca degli Egizi, nel 2500 /2700 a. C., per caso utilizzarono il lievito.

( pori formatesi in alcuni recipienti dove mettevano le macinazioni dei cereali= muffe o funghi, organismi monocellulari)

1) Quanto sopra sono lieviti naturali, e il migliore per il pane è il lievito di birra

2)il lieviti chimici con co2 e acido citrico sono prevalentemente usati per impasti ricchi di grassi e zuccheri.

Ritornando al titolo non è stato un errore di scrittura, infatti più di 12000 anni fa dei popoli nomadi della Giordania, i Nabatei, così furono chiamati millenni dopo, miscelavano acqua e polvere di cereali, farine di farro prevalenremente, e la facevano cuocere sopra dei pezzi di roccia messi sopra a della brace ancora ardente.

Quando gli Edomiti nel VIII secolo a. C. costruirino Petra che poi cedettero ai guerrieri nomadi e commercianti, i Nabatei, tale usanza tramandata da millenni rimase sempre attuale, anzi vi furono fatte delle migliorie in cottura, fu costruito un forno con dei sassi in modo che l’impasto fosse ben cotto e cotto in minor tempo.

Poiché il commercio, oltre l’usanza nomade dei Nabatei, durò per diverso tempo, l’amministrazione e la difesa della città fu lasciata prevalentemente alle donne, tanto che fu chiamata la città delle amazzoni.

E in conclusione le rocce per cuocere l’impasto e macinare le farine furono chianate pietre dalla città di Petra.

( Petra = petros greco, roccia, infatti l’ insediamento era ed è in zona molto rocciosa). (!?)