In modo o maniera nel concetto artistico di Giorgio Vasari (e mio)

Il periodo Fiorentino, alla scuola di Andrea del Sarto, fu la molla della crisi religiosa che Giorgio Vasari dovette affrontare.

Erano gli albori di una nuova forma di rappresentazione artistica di pittori, in cui i temi principali si basavano sui dubbi, sulla repressione della Chiesa, sule problematiche del periodo e della stessa società.

La scoperta delle nuove Indie metteva in dubbio caposaldi religiosi e la centralità della Chiesa come potere temporale.

Giorgio considerava questi artisti di rifarsi in una certa “maniera” alla pittura di Raffaello e Michelangelo, abbandonavano la prospettiva e la staticità delle forme figurative, si avevano le pose quasi artificiose, al limite della sospensione per di più allungate.

Personalmente e anche per il Vasari il piu capriccioso e geniale un po’ pazzoide, ma da amare nelle sue rappresentazioni, fu Tintoretto.

Cresciuto alla scuola di Tiziano: la Venere di Urbino, l’Amore Sacro e l’Amore Profano, l’Assunta, Bacco e Arianna, mostramo già i dubbi di fede.

L’allievo Tintoretto fu cacciato dal maestro per la sua precoce e capricciosa abilità artistica, inoltre l’uso di nuove forme di paesaggio sullo sfondo di un occhio di luce e una pienezza di figure nelle sue opere.

Ma chi si pone al di fuori della pittura del tempo è il sommo Caravaggio, che non può e essere collocato tra i manieristi, lui al di sopra di ogni classificazione è il pittore, le sue luci radenti sviluppano una pittura di risalto delle figure, ti da una pace di visione, ti appaga nella sua tematica, di fronte a una sua opera potresti fermarti e stare ad ammirarla per ore.

Mi danno le sue opere le stesse senzazione di quelle del recente Burri, la materia ti circonda, ti fa rientrare nell’embrione…… sui può manipolarla ma è lei che ti dà la vita, l’essenza della propria esistenza, entri all’interno delle sue opere nella materia, che ti avvolge, come entriamo nelle scene di Caravaggio!!!