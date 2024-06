Esseri tra cielo e terra: dalle ipotesi di intervento alieno all’origine cosmica della vita

IO FIGLIO DEGLI ANGELI E IL MI ‘ BABBO!?

Barbara Negri, esponente della agenzia spaziale italiana, in una trasmissione televisiva su 2000 tv, ha affermato che non siamo i soli e dovremo cambiare il paradigma sull’ esistenza di estraterrestri; inoltre potremo essere cavie di esperimenti di esseri e civiltà superiori, che, modificando dei dna, ha creato gli esseri viventi dotati di ratio a loro somiglianza.

Attualmente questo esperimento è stato accellerato in maniera vorticosa, anche se il tempo per loro non è importante, avevano notato delle rimanenze animalesche ancora troppo pronunciate.

Questo spiega le inseminazioni manipolate come lo stesso dna e anche il cambiamento dei desideri e comportamentale, da un punto di vista sessuale, senza distinzione dei generi, che non sono i mariti delle figlie. Luxuria, e la stessa Schlein, sono sviluppi di questa accellerazione, tenderanno a perdere centimetri i grilli e le lingue ne traranno vantaggio,

” sta’ a vede’, che in molti rientreremo nella norma!?”. Però!?, sarà che oggi me gira la testa, ma non mi dispiacerebbe….., no!, no!, non nel senso che preferirei accoppiarmi con un bel maschietto come Cecchi Paone, ma di avere gli stessi interessi nel conto corrente dei parlamentari come Fratoianni!!”

In fin dei conti anche i nostri babbi estraterrestri vogliono una parità di trattamento, anche il mi’ babbo ci dava la paghetta uguale a me e a mio fratello, poi quest’ultimo, me la sequestrava per i suoi esperimenti e io ero sempre la cavia!!

SIAMO TUTTI ESTRATERRESTRI

Un discepolo di Anassimadro di Mileto fu Pitagora di Samos, quest'ultimo fu forse il primo a proclamare la sfericita' della terra… Samos è un isola greca molto vicina alle coste della Turchia., ci si puo arrivare con i traghetti dal Pireo di Atene e con gli aerei, atterrando dopo la collina di Pitagorio, rasentando torre e tetti.