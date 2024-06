Giovani, Coldiretti: l’aretino Jacopo Trasolini vince l’oscar dell’innovazione con #Wilongevity, kiwi antiage a km zero

Vince la categoria “Campagna Amica” degli Oscar Green nazionali dei giovani agricoltori Jacopo Trasolini (30 anni) dell’azienda agricola Victore & Rose di Lucignano con l’agricosmetica di alta qualità a base di kiwi contro l’invecchiamento della pelle.

La premiazione si è tenuta questa mattina a Venezia, nell’ambito del Villaggio Coldiretti, la grande kermesse contadina che ha portato in laguna il meglio delle eccellenze del Made in Italy a tavola, alla presenza del Presidente della Coldiretti Ettore Prandini e del delegato nazionale di Coldiretti Giovani Enrico Parisi.

“Un risultato incredibile, sono davvero molto emozionato per questo risultato raggiunto e ringrazio Giovani Impresa Arezzo Toscana e Nazionale che mi hanno dato la possibilità di partecipare alla competizione con l’idea #Wilongevity, kiwi antiage a km zero,” ha commentato Jacopo Trasolini. “La nostra è una linea di prodotti naturali nata dal desiderio di creare prodotti innovativi e personalizzati per gli ospiti dell’agriturismo, sfruttando gli straordinari ‘poteri’ anti-aging della vitamina E e della vitamina C contenuti nei kiwi, che rassodano la pelle, la rendono più luminosa ed elastica e neutralizzano i radicali liberi. Creme viso e mani, così come il bagnoschiuma, sono ottenuti attraverso un procedimento di ‘spremitura’ artigianale del kiwi valorizzandone tutte le peculiarità.

Grande attenzione è rivolta al packaging: tutti gli imballaggi dei prodotti provengono da materie riciclate e certificate.”

Durante gli Oscar Green nazionali è stato presentato il salone della creatività giovane, dove è possibile toccare con mano le soluzioni partorite dalla mente degli agricoltori under 35 in tema di innovazione di prodotto, transizione ecologica e sostenibilità sociale, scelte dopo una lunga selezione territoriale.

È stata inoltre presentata durante la mattinata la prima indagine Coldiretti-Divulga su “L’impresa giovane in Italia” che fotografa la situazione dell’imprenditoria giovanile nel Paese.

Per combattere gli effetti sempre più devastanti dei cambiamenti climatici e creare posti di lavoro per dare prospettive alle nuove generazioni, arrivano le idee innovative dei giovani agricoltori italiani, con l’assegnazione degli Oscar Green alle imprese che più si sono distinte per garantire l’autosufficienza alimentare ed energetica e la sostenibilità delle produzioni.

Il Villaggio Coldiretti a Venezia è aperto fino a domenica 30, con orario 9-22 (domenica 9-20).

Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell’occupazione, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’attacco alla Dieta Mediterranea che minaccia la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare.

Il Villaggio è un luogo di comunità dove confrontarsi sul ruolo del Made in Italy a tavola e sulla sua importanza dal punto di vista dell’economia e della salute, a partire da quella delle giovani generazioni.