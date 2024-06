Un arresto e sette denunce per spaccio di sostanze stupefacenti tra Cortona, Monte San Savino, Lucignano e Foiano della Chiana

Cortona: arrestato un soggetto e deferite sei persone per spaccio di hashish, marijuana e cocaina

Nell’ambito di un’articolata indagine, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Cortona, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze e del pastore belga Tami, hanno eseguito diverse perquisizioni, arrestando un individuo trovato in possesso di circa 225 grammi di hashish, marijuana e cocaina, e deferendo in stato di libertà altre sei persone per detenzione ai fini di spaccio. Gli indagati, residenti tra Arezzo, Monte San Savino e Civitella in Valdichiana, sono stati coinvolti nel traffico illecito di stupefacenti tra il 20 marzo e il 20 giugno 2024, con cessioni a Lucignano, Monte San Savino, Foiano della Chiana e Cortona.

Camucia: eseguito un mandato di arresto europeo

I Carabinieri della Stazione di Camucia hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, arrestando un 35enne residente a Fratta di Cortona per traffico illecito di cocaina commesso in Romania il 29 aprile 2018. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Arezzo.

Terontola: denunciato un uomo per Furto e tentato furto in strutture ricettive

I Carabinieri di Terontola hanno denunciato un cittadino di 35 anni residente a Giulianova (TE) per furto e tentato furto. Insieme a due complici ignoti, il 15 giugno 2024 ha perpetrato un furto in una casa vacanze, sottraendo monili in oro, orologi, un iPad e denaro contante per un valore totale di circa 7.000 euro, e tentato un furto in un agriturismo, venendo scoperto e messo in fuga. Le indagini sono state facilitate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza.