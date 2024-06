Men/Go Music Fest 2024: il festival musicale di Arezzo celebra il suo ventesimo anniversario

Il Men/Go Music Fest è pronto a tornare con una nuova edizione, festeggiando il suo ventesimo compleanno in grande stile.

Dal 9 al 13 luglio, nella splendida cornice di Parco il Prato ad Arezzo, si terrà uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. Con ingresso gratuito, il festival offrirà una line-up ricca di più di trenta artisti che si alterneranno sul palco.

La partenza del festival, martedì 9 luglio, sarà esplosiva con le esibizioni di OVERA, VENERE GOMMOSA, COCA PUMA, CACAO MENTAL, AFRICA UNITE, e SUD SOUND SYSTEM.

Mercoledì 10 luglio sarà la volta di NOVELLA, MILLEALICE, LAMANTE, MARTA DEL GRANDI, ELE A, e ROSE VILLAIN.

Giovedì 11 luglio saliranno sul palco CAPALEO, FRAMBO X SCICCHI, VISCONTI, IL MAGO DEL GELATO, THRU COLLECTED, e MACE.

Venerdì 12 luglio vedrà le esibizioni di BARKEE BAY, SANTAMAREA, BIRTHH, STUDIO MURENA, MURA MASA DJSET, e JOHN TALABOT (dj set).

La serata conclusiva di sabato 13 luglio chiuderà in bellezza con RONDINE, GAIA MORELLI, BLUEM, SARAFINE, DARGEN D’AMICO, OKGIORGIO DJSET, COSMO, e KLANG CLUB (dj set aftershow).

Un evento speciale chiuderà la settimana: domenica 14 luglio, all’alba, PAOLO BENVEGNÙ si esibirà nella suggestiva Fortezza Medicea per una performance magica (biglietti disponibili al link: Ticketone).

La line-up del Men/Go Music Fest 2024 si conferma eclettica ed estremamente contemporanea, accogliendo alcuni dei tour più attesi dell’estate e offrendo uno spaccato accurato e ricercato della scena musicale attuale.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, cresce l’attesa per questa ventesima edizione del Men/Go Music Fest.

Il festival, grazie alla collaborazione con le Istituzioni, partner e sponsor, è diventato nel corso degli anni un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, un ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

Non mancate all’appuntamento con la musica e la cultura ad Arezzo, dal 9 al 13 luglio 2024.