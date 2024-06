Installazione antenne: presentato l’aggiornamento del programma territoriale degli impianti ad Arezzo

Questa mattina è stato presentato l’aggiornamento del programma territoriale degli impianti a Arezzo, volto a pianificare l’installazione delle Stazioni Radio Base (SRB) e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il programma considera vari strumenti come il Catasto Regionale e i piani di rete dei gestori, evidenziando una situazione elettromagnetica attualmente buona.

Dal 2016 sono state installate sette nuove antenne, con un focus recente sull’aggiornamento tecnologico per il 5G. Sei gestori hanno presentato piani di sviluppo per il 2023-2024, privilegiando il co-site per ridurre l’impatto ambientale.

Il programma include un Regolamento di Attuazione e sarà sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza della trasparenza e della partecipazione pubblica nelle decisioni.