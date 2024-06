I bar vecchi d’Arezzo

Scendendo da Piazza San Francesco, dove c’era solo i Costanti, fino ai portici del Bar Italia, passando per il Bar Mori e Morgana.

Proseguendo per il Corso, in Piazza San Jacopo, il Bar del Commercio, sotto l’arco dove c’è la pizzeria del Guerra, il Bar degli Sportivi, e infine quello dei Bastioni.

All’incrocio dopo il passaggio a livello e lo stadio Mancini, c’era il Bar Magi e il vecchio Bar Bernardini (o un nome simile, non ricordo bene).

Ogni bar aveva il suo manifesto pubblicitario della Giostra del Saracino, ma nessuno ha mai creato la Torta del Saracino o il gelato con la lancia d’oro!?

Un impasto intorno e a raggera, tipo plumcake con gocce di cioccolato, e negli spazi, tipo semifreddo a forma di zuccotto!