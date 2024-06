Omicidio in Viale Giotto ad Arezzo: 80enne arrestato per l’uccisione della moglie

Un tragico episodio si è consumato nella notte in viale Giotto, ad Arezzo, dove un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie di 72 anni con una vecchia pistola regolarmente denunciata custodita in casa.

L’uomo, 80 anni, italiano, non aveva precedenti penali.

La donna, da tempo era affetta da Alzheimer, è stata colpita da un singolo proiettile che le è stato fatale.

L’omicidio è avvenuto poco prima della mezzanotte e i soccorsi, allertati prontamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna al loro arrivo.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca, ma per la signora non c’era più nulla da fare.

È stato lo stesso marito, dopo aver sparato, a chiamare i vicini di casa per chiedere aiuto.

I vicini hanno immediatamente contattato il 118, che ha inviato i soccorsi sul luogo dell’incidente.

l’uomo che si chiama Alessandro Sacchi, ha spiegato agli agenti di aver commesso l’atto perché si sentiva esausto per via della grave malattia della moglie, Serenella Mugnai, che stava cercando faticosamente di assistere.