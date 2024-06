Tutto pronto per la decima edizione della Coppa dei Campioni AIA: Arezzo accoglie i fischietti italiani

Arezzo si prepara a diventare il cuore pulsante dello sport arbitrale italiano con la decima edizione della Coppa dei Campioni AIA (Associazione Italiana Arbitri).

Questo prestigioso torneo, riservato ai fischietti nazionali, trasforma per un weekend gli arbitri in atleti di calcetto, pronti a sfidarsi fino all’ultimo minuto per conquistare il titolo di campioni d’Italia.

L’edizione di quest’anno promette di battere tutti i record di presenze. Oltre 300 associati, provenienti dalle sezioni di Abbiategrasso, Albano Laziale, Cagliari, Collegno, Foligno, Lecce, Milano, Nola, Palermo, Perugia, Pinerolo e Pisa, convergeranno ad Arezzo, portando con sé entusiasmo e spirito sportivo.

Il torneo non sarà solo un’occasione per competere sul campo da calcetto. Gli arbitri avranno anche la possibilità di apprezzare le bellezze della città. Un tour guidato mostrerà loro le meraviglie di Arezzo, con un’appendice a Lucignano e Monte San Savino, permettendo ai partecipanti di immergersi nella storia e nella cultura del luogo.

Come da tradizione, i direttori di gara assisteranno alla suggestiva Giostra del Saracino, una rievocazione storica che unisce spettacolo e tradizione.

La serata di venerdì 21 giugno culminerà con una cena “sotto le stelle” in piazza del Comune, un momento conviviale che vedrà la partecipazione anche degli arbitri aretini e delle loro famiglie. Questo galà rappresenta un’occasione unica per consolidare i legami tra i partecipanti e celebrare l’inizio del torneo.

Dal 21 al 23 giugno, le 12 sezioni degli arbitri italiani si sfideranno in un intenso torneo. Durante la conferenza stampa, sono stati effettuati i sorteggi per gli abbinamenti iniziali dei tre gironi all’italiana:

Girone A : Pisa, Pinerolo, Lecce, Palermo.

: Pisa, Pinerolo, Lecce, Palermo. Girone B : Foligno, Perugia, Abbiategrasso, Albano Laziale (i campioni in carica).

: Foligno, Perugia, Abbiategrasso, Albano Laziale (i campioni in carica). Girone C: Cagliari, Milano, Nola, Collegno.

La Coppa dei Campioni AIA non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di incontro e di scambio tra gli arbitri provenienti da tutta Italia.

È l’occasione per rafforzare lo spirito di squadra, condividere esperienze e creare nuovi legami.

La decima edizione della Coppa dei Campioni AIA promette di essere un evento memorabile, capace di unire sport, cultura e convivialità in un fine settimana che celebra il meglio dell’arbitraggio italiano. Tutto è pronto: che la sfida abbia inizio!