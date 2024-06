Tre artiste aretine uniscono voce, violoncello e pianoforte nel Trio Contro Tempo

La formazione combina la voce di Gaia Matteini, il violoncello di Elisa Pieschi e il pianoforte di Leonora Baldelli.

Il primo impegno internazionale è fissato per il mese di ottobre a Malaga, nella sala di concerti “Maria Cristina”.

Tre artiste aretine si sono unite nel neonato Trio Contro Tempo, una formazione tutta al femminile che propone un’inedita combinazione di strumenti e voce.

Il trio è composto dal soprano Gaia Matteini, dalla violoncellista Elisa Pieschi e dalla pianista Leonora Baldelli.

Già note a livello internazionale per le loro carriere solistiche, le tre musiciste hanno deciso di avviare questo nuovo progetto sinergico, con l’intento di esibirsi sia in Italia che all’estero.

Il loro primo concerto fuori dai confini nazionali si terrà a ottobre a Malaga, nella prestigiosa sala “Maria Cristina”.

L’incontro tra le artiste è avvenuto durante un concorso musicale dove facevano parte della commissione esaminatrice.

Da questa occasione è nata l’idea di creare un trio, unendo i virtuosismi vocali del soprano alle armonie del violoncello e del pianoforte. Il loro repertorio, che spazia dal XIX secolo alla musica contemporanea, include brani celebri e arie raramente eseguite.

Inoltre, rendono omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, eseguendo anche opere di Gershwin, Montsalvatge, Weill, Arlen, Sherman, Guastavino, Piazzolla e Piovani, rivisitati con nuove sonorità per coinvolgere il pubblico.

Molti brani del loro repertorio sono stati appositamente arrangiati o composti per il Trio Contro Tempo da noti musicisti come Marco Pontini, Nicola Menci, Stefano Falleri e Francesca Gambelli. Recentemente, Ilio Volante ha composto il brano inedito “Vasa Inania” per il trio aretino.

Il Trio Contro Tempo ha già debuttato in contesti di rilievo come la stagione “Musica al Centro” del Centro Studi Musicali della Valtiberina, con concerti al Museo Casa Menotti di Spoleto, Casa Verdi di Milano, Auditorium Marianum di Perugia e Museo dell’Oro Unoaerre di Arezzo.

Ulteriori informazioni sul trio sono disponibili sulla loro pagina Facebook e sul canale YouTube, dove è possibile ascoltare alcuni dei loro brani.

«Il trio è nato in seguito a una conoscenza reciproca approfondita durante un concorso musicale», spiega Gaia Matteini. «Abbiamo subito avvertito una forte volontà di collaborare, che ha portato alla creazione di questa formazione inedita e originale.

Il nostro progetto ha già attirato l’attenzione a livello internazionale, come dimostra l’opportunità di esibirci nella sala “Maria Cristina” di Malaga».