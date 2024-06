Cortona, il programma del Festival di Musica Sacra. Apertura il 29 giugno con Giovanni Baglioni

Il concerto del chitarrista inaugura la 21esima edizione intitolata «Tu sei speranza»

L’estate di Cortona per il 21esimo anno propone il Festival di Musica Sacra, organizzato dall’associazione Cortona Cristiana con la direzione artistica di monsignor Marco Frisina.

Il festival si apre il 29 giugno con il concerto di Giovanni Baglioni e si conclude il 7 luglio con le laudi all’alba all’Eremo de Le Celle.

Sono una decina gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero, che si terranno nella città etrusca e ci sono anche alcuni momenti dedicati a San Francesco, nell’ottavo centenario dalla ricezione delle stigmate.

Il titolo di questa edizione è «Tu sei speranza».

XXI FESTIVAL DI MUSICA SACRA

TU SEI SPERANZA

Cortona, 29 giugno – 7 luglio 2024

Direzione artistica Mons. Marco Frisina

Sabato 29 Giugno

ore 21.00 – Chiesa di San Domenico

Roots – Giovanni Baglioni in concerto

Domenica 30 Giugno

ore 10.30 – Eremo delle Celle

Messa di inaugurazione

presieduta da Padre Andrea Pighini – Ministro Provinciale Cappuccini della Toscana

ore 21.00 – Santuario di Santa Margherita

La Notte di Greccio oratorio sacro

con il Coro Verbum Dei – Scritto e diretto da Gianni Proietti



Lunedì 1 luglio

ore 21.00 – Chiesa di Santa Maria Nuova

La stanza delle meraviglie

con Alessandro Cappella – pianoforte

Sonata op.110 in Lab maggiore e letture tratte dal Testamento di Heilegenstadt

di L. van Beethoven e la ”Lettera al fratello Teo” di Vincent Van Gogh

Martedì 2 luglio

ore 21.00 – Eremo delle Celle

Conversando e cantando con il Laudario di Cortonacon Tommaso Sagrazzini, Franco Radicchia, il Coro Armoniosoincanto

e l’Anonima Frottolisti

Mercoledì 3 luglio

ore 21.00 – Chiesa di San Domenico

Il mio Gesù Opera di Beppe Dati

con Alessio Mattolini, Marilena Cataplano, Mattia Braghero, Matteo Germani, Simone Gaggioli, Nicola Pecci, Elena Nencetti, Benedetta Giuggioli, Beppe Dati

Coreografie di Ornella Cantini per gli allievi della Bohemians Musical Academy

Giovedì 4 luglio

ore 21.00 – Chiesa di Santa Maria Nuova

Echi di Francesco

con Francesco Santucci al sax e il Gruppo Monocorda di Daniele Faccin

Venerdì 5 luglio

ore 21.00 – Chiesa di San Domenico

E non volevamo avere di più oratorio sacro a San Francesco d’Assisi

con Francesco Melchiorri, Fatima Rosati, Laura Ferrari, Fatima Lucarini, Chiara Tettoni, Antonio Passeri e con il Coro e Ensemble Fideles et Amati

Direttore Tina Vasaturo – Musica e Testi di Marcello Bronzetti ilFedeleamato

Sabato 6 luglio

ore 21.00 – Chiesa di San Domenico

In Lode di Madonna Povertà

con il Coro della Diocesi di Roma e Orchestra Fideles et Amati

Direttore Mons. Marco Frisina

ore 23.30 – Piazza del Comune

M’accompagno da me – monologo di Michele La Ginestra

Domenica 7 luglio

ore 01.00 – Cappella Seminario

Preghiera della Notte

Adorazione Eucaristica con la Comunità di Cortona

ore 05.00 – Eremo delle Celle

Verbum bonum et suave le Laudi nell’alba

con il Gruppo Vocale Feininger

Roberto Giannotti, Salvatore de Salvo Fattor e Franco Pocher

ore 11.00 – Cattedrale di Cortona

Santa Messa

presieduta da S.E. Mons Italo Castellani

20 giugno 2024