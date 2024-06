Ad Arezzo il Trofeo Chimera di Bocce Paralimpiche nelle specialità individuale, coppie e squadre (foto)

Il Bocciodromo Comunale di Arezzo è stato teatro del 2° Trofeo Chimera HabilBocce, gara regionale paralimpica rivolta agli atleti DIR (disabilità intellettivo relazionale) nelle cat. B e C: vi hanno partecipato le società A.S.D. Bocce Arezzo con tutti i suoi atleti afferenti a due centri del territorio (Helios e Falciani), A.S.D. Bocciofila Biturgia, A.S.D. Cortona Bocce, Polisportiva CAM e la new entry A.S.D. DLF Chiusi per un totale di 32 atleti.

La mattina si sono svolte la prova a squadre e quella individuale: il Trofeo Chimera per società è andato a Bocce Arezzo, che nell’albo d’oro succede alla Bocciofila Biturgia.

La prova individuale invece ha visto prevalere Fabrizio Gori (Bocce Arezzo), Sophia Gai (DLF Chiusi), Leonardo Piegai (Biturgia) e Letizia Rossi (Polisportiva CAM).

Nel pomeriggio la prova a coppie ha visto un altro successo aretino con Maria Carannante e Luca Caneschi, vincenti in finale su Radames Ricci (Biturgia)-Piero Cencini (Cortona Bocce). Terzo posto per Giampietro Mairo e Vincenzo Calvani (Polisportiva CAM), quarto per i chusini Matteo Quinti e Andrea Goracci.

La manifestazione ha messo in luce i benefici dello sport bocce nelle persone con disabilità intellettivo-relazionale, ovvero la possibilità di socializzare, di fare movimento e stimolare le capacità coordinative e soprattutto di acquisire autostima e autoefficacia.

Il Trofeo Chimera Habilbocce ottimamente organizzato da una Bocce Arezzo sempre più attiva nell’ambito promozionale, giovanile e paralimpico, è stato strutturato in modo tale che tutti potessero competere secondo le proprie abilità.

Grande è stata la gioia sui volti dei ragazzi, altrettanto grandi soddisfazione e gratitudine da parte degli educatori e istruttori, grandissimo l’orgoglio della società del Presidente Rubechi che ha messo in piedi l’evento grazie alla disponibilità di tutto il corpo sociale.

A coordinare l’incontro è stato Armando Martini, referente regionale per l’attività paralimpica, a premiare l’Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi, ancora una volta presente alle manifestazioni organizzate al Bocciodromo.

L’Assessore Scapecchi è rimasto entusiasta sia del clima che dell’ambiente creati dalla società in questa occasione, sia delle capacità boccistiche dei ragazzi.