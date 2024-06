La grande bufala, l’auto elettrica e il superbonus

La compri, Europea, Americana, o Cinese non importa, fai emissioni( co2) 0, quando vai, ma le terre rare per fare le batterie, per estrarle, sfruttano o le mani dei ragazzini in Africa o i motori degli escavatori in Cina e in Asia come per fare un motore a combustione e quì non si scappa siamo alla pari di emissioni, poi messa in strada fai i suoi chilometri di autonomia e la ricarichi ad aria?

No, con energia da centrali elettriche a combustione o nucleari, ed emetti tanto Co2 o scorie quasi perenni da limitare la vita dei posteri, inoltre devi considerare lo smaltimento delle batterie, la loro durata di utilizzo oltre del costo e allora, ah, il buco dell’ozono, tanto paventato, si è richiuso e per di più le geopolitiche economiche, sono per noi europei, che produciamo solo l’ 8% di inquinamento di cui solo 1% dai mezzi di trasporto, contrarie al raggiungimento di pacificazione degli attuali conflitti esistenti.

I dazi potrebbero creare altri conflitti sia economici cbe propriamente bellici?

Certo che sì, una proposta tra le tante possibili è di sviluppare lo studio di motori o centrali al Torio T 90, autofertilizzanti, di limitatissimo impatto e di massima sicurezza, dato che si spengono immediatamente, senza aspettare il raffreddamento, tanto quelle a fusione sono a divenire tra 100 o più anni.

Il superbonus, muove a volano l’economia e le tasse che lo stato incassa servano a ripagarlo oltre che alla crescita economica, così i caponi che lo hanno istituito pensavano e molti, ancora troppi, lo pensano.

Sì, si aumenta il Pil, si incassano più tasse,ma è come uno che senza soldi compra l’auto con motore al torio, che dura 100 anni con soli 8 gr di materiale, e dopo 100 il suo nipote la paga.

Mi spiego è come dopare un sistema, godere del giovanento economico oggi, senza vedere che limiterai la crescita l’assistenza dei tuoi nipoti, come hanno fatto con il nostro debito pubblico e con altre politiche fino ad ora, se crei postifici e ricchezza oltre stipendi fasulli, qualcuno dopo di te pagherà!

Il tutto deve sempre andare con il grado di crescita, di velocità di sviluppo, rapportatto al sistema globale di compensazione!