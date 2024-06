Sabato 22 giugno annullo filatelico dedicato a Giorgio Vasari

Un annullo filatelico speciale per l’anno vasariano. L’amministrazione comunale ha voluto celebrare la Lancia d’Oro dedicata ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari con un bollo speciale che sarà apposto da Poste Italiane sabato 22 giugno al percorso espositivo

“I Colori della Giostra” (piano terra Palazzo Comunale).

L’evento avrà luogo dalle 9.15 alle 12.45 dove personale incaricato di Poste Italiane sarà presente per apporre l’annullo filatelico.

Per l’occasione sono state realizzate due cartoline celebrative in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo che saranno disponibili gratuitamente da affrancare.

L’annullo filatelico è una nuova occasione di storicizzazione per la nostra manifestazione in quanto il bollo speciale realizzato da Poste Italiane, una volta concluso il periodo di utilizzo, entrerà a far parte della collezione storica di Poste Italiane e sarà esposto al Museo Storico della Comunicazione.