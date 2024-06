La polizia sequestra migliaia di confezioni di profumi falsi e recupera abiti e accessori di lusso rubati

La Polizia di Stato di Arezzo ha portato a termine con successo due distinte operazioni di polizia giudiziaria, dimostrando ancora una volta la loro efficacia nel contrastare il crimine. Durante queste operazioni, sono state sequestrate 3.804 confezioni di profumi contraffatti e recuperati numerosi capi di abbigliamento e accessori rubati.

Nella mattinata, gli agenti hanno scoperto un traffico fraudolento di merce griffata. L’intervento è avvenuto sulla carreggiata sud dell’Autostrada del Sole, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle ha notato un autocarro straniero fermo in corsia d’emergenza. Accanto al veicolo, due persone chiedevano pericolosamente aiuto ai veicoli in transito. Gli agenti, dopo aver prestato il soccorso necessario, hanno deciso di approfondire il controllo del mezzo.

Nel vano di carico hanno trovato numerosi scatoloni pieni di profumi apparentemente griffati (Dior, Armani, Yves Saint Laurent, Bulgari, Gucci), ma che si sono rivelati essere contraffazioni di scarsa qualità.

Il valore della merce, se fosse stata autentica, avrebbe superato i 500.000 euro.

I due soggetti, padre e figlio originari dell’est Europa, sono stati denunciati per ricettazione e, essendo stato sequestrato anche il veicolo, sono stati costretti a proseguire a piedi.

Nel pomeriggio, un’altra pattuglia della Polstrada di Battifolle ha fermato per un controllo una Peugeot 207 con targa italiana.

Alla guida c’era un sudamericano trentenne che trasportava capi di abbigliamento e borsette griffate Burberry e Gucci. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza della merce, l’uomo ha mostrato uno scontrino d’acquisto per 140 euro, un chiaro tentativo di giustificare il possesso di articoli il cui valore reale era almeno 3.500 euro.

Gli agenti, non convinti dalla spiegazione, lo hanno accompagnato in ufficio. Grazie alla visione degli impianti di videoregistrazione, l’uomo è stato identificato come l’autore di due furti avvenuti in altrettanti negozi situati all’interno del Centro Commerciale “THE MALL” di Reggello.

Per questo motivo, è stato denunciato per furto.