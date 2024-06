Due incidenti stradali: giovani feriti, alcuni in condizioni critiche

Il primo incidente è avvenuto questa mattina alle ore 9:45 circa lungo l’autostrada A1 al km 321 in direzione nord.

Un’auto, con a bordo due giovani, è stata coinvolta in un grave sinistro.

Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Careggi di Firenze, mentre una ragazza di 18 anni è stata portata in codice giallo all’ospedale La Gruccia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche l’automedica del Valdarno, un’ambulanza da San Giovanni Valdarno, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo, alle ore 12:10, in via Cassia a Cesa, nella Valdichiana. Questa volta, sono stati coinvolti una moto e un furgone.

Un uomo di 36 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Siena a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono accorsi l’ambulanza infermierizzata di Foiano e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro.

Entrambi gli incidenti mettono in evidenza la pericolosità delle strade e l’importanza di mantenere alta l’attenzione durante la guida.

Le autorità locali continuano a sottolineare la necessità di rispettare i limiti di velocità e le norme di sicurezza stradale, invitando tutti i conducenti a guidare con prudenza per evitare ulteriori tragedie.