Arrestato un 45enne dai Carabinieri di Arezzo

Nel pomeriggio del 7 giugno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo, in collaborazione con la Squadra Volanti della Polizia di Stato, hanno arrestato un uomo di 45 anni, sorpreso in flagrante mentre tentava di abbandonare il luogo del misfatto. L’uomo, un italiano senza fissa dimora, si era introdotto in un appartamento da cui aveva rubato quaranta euro e alcune banconote estere da collezione, tentando invano di disfarsene all’arrivo dei militari.

L’allarme era scattato intorno alle 14:40 quando il proprietario dell’abitazione, trovandosi all’estero, aveva ricevuto una segnalazione dal sistema di videosorveglianza che mostrava le azioni del ladro.

La segnalazione, trasmessa al numero unico di emergenza nazionale “112”, ha permesso alle pattuglie sul territorio di intervenire prontamente e sorprendere il ladro ancora in possesso della refurtiva.

Le indagini dei militari hanno rivelato che l’arrestato, già cliente di un B&B gestito dalla vittima, era riuscito fraudolentemente a entrare in possesso delle chiavi dell’appartamento. Ha quindi approfittato dell’assenza del proprietario per compiere il furto.

L’uomo è comparso ieri davanti al Tribunale Ordinario di Arezzo per l’udienza di convalida dell’arresto.