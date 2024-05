Incidente mortale sulla SP 21: giovane perde la vita a Ruscello

Questa notte, intorno all’una, lungo la provinciale 21, si è verificato un grave incidente una Volkswagen Polo con quattro giovani a bordo, tutti residenti ad Arezzo, è uscita di strada, all’altezza della rotonda nei pressi di Ruscello e si è cappottata più volte, causando la perdita di un giovane di soli 20 anni.

Il giovane, Paolo Berbeglia, militare dell’esercito presso il Genio Ferrovieri di Bologna, si trovava sul sedile posteriore è deceduto sul colpo, mentre gli altri tre occupanti dell’auto, un 21enne e due 20enni, sono stati prontamente soccorsi e trasportati d’urgenza agli ospedali della zona.

Due di loro, un 21enne e uno dei 20enni, sono stati trasportati in codice giallo al San Donato di Arezzo per ricevere le cure necessarie, mentre il terzo, anch’esso di 20 anni, è stato trasferito in condizioni critiche, in codice rosso, alle Scotte di Siena con l’ausilio dell’elicottero Pegaso 2.

L’incidente ha richiesto un massiccio intervento da parte delle forze di soccorso, con la presenza immediata dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della Croce Bianca di Monte San Savino, dell’automedica di Arezzo e della Misericordia di San Giustino, che hanno lavorato incessantemente per gestire la situazione e fornire assistenza agli occupanti dell’auto coinvolta.

Al momento, le cause dell’incidente rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.