118: Incidente in Autostrada. Incendio in abitazione

Incidente in Autostrada

Alle ore 16.23 nell’autostrada A1 direzione nord al km 282, tra uscite Valdichiana e Monte San Savino, è accaduto un incidente con un’auto che si è ribaltata.

Sonorimaste coinvolte tre persone, di cui una sbalzata fuori dall’auto.

Sul posto ambulanza della Croce Verde di Chianciano Terme, ambulanza della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana e della Misericordia di Lucignano.

Uun uomo di 63 anni e due donne, una di 84 e una di 63 sono stati trasportati presso l’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso

Incendio in abitazione

Alle ore 17 in una abitazione a Sansepolcro in via Agio Torto si è sviluppato un incendio, per cause in via di accertamento, che ha coinvolto una persona, una donna di 81 anni.

L’anziana è stata trasportata in codice giallo all’ospedale della Valtiberina.

Sul posto l’ auto infermierizzata di Sansepolcro, l’ambulanza della Misericordia di Sansepolcro, iVigili del Fuoco e i carabinieri.