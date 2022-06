Giorgino Pricop del Team Jakini è campione europeo di kickboxing

Giorgino Pricop del Team Jakini ha vinto il titolo europeo di kickboxing. Il successo è arrivato nel corso della ventiduesima edizione de “Le stelle del ring” che, ospitata dallo stadio comunale Città di Arezzo, ha configurato uno dei più importanti eventi dedicati agli sport di combattimento organizzati nel 2022 in Italia e ha riunito ventidue tra i migliori atleti del panorama tricolore arrivati in città da tutta la penisola.

La serata è stata organizzata dal Team Jakini di Arezzo con la collaborazione dei Comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fiorentino e Subbiano, e ha trovato il proprio cuore nell’incontro conclusivo valido per l’assegnazione della cintura di campione d’Europa Etf nei 63,5 kg.

Il combattimento più prestigioso ha visto opposti Pricop e Claudio Iancu del Team Centra di Colleferro (Rm) che hanno dato vita a un confronto di altissimo livello caratterizzato da equilibrio, spettacolo e adrenalina.

Questo duro match ha visto emergere l’atleta guidato a borgo ring da Nicola Sokol Jakini che, dopo aver vinto tre titoli europei, è ora riuscito a raggiungere l’obiettivo di portare sul tetto continentale un nuovo atleta del suo team che dovrà ora continuare la propria preparazione per riuscire nei prossimi mesi a difendere il titolo. La serata, impreziosita da esibizioni di calisthenics tenute dal coach Nicola Valdarnini insieme al personal trainer Elvis Gjeci di Sansepolcro, ha impegnato altri tre atleti professionisti del Team Jakini che hanno goduto della possibilità di combattere davanti al loro pubblico e tra questi è emerso Lorenzo Corsetti che nei 72kg ha vinto ai punti contro Matteo Viegi dello Spartan Dojo di Poggibonsi (Si).

Daniel Velea ha invece perso ai punti con Tommaso Rossi del Team Driss di Perugia negli 80kg, mentre Laura Vestrini ha vissuto il suo debutto nei professionisti con una sconfitta nei 58kg contro Laura Recchia della Alea Nak Muay di Quarrata (Pt).

L’appuntamento con “Le stelle del ring” è ora fissato per il mese di novembre, con la macchina organizzativa del Team Jakini che inizierà subito a mettersi in movimento per la ventitreesima edizione dell’evento. «La vittoria di Pricop – commenta Jakini, – è un motivo di soddisfazione e di orgoglio perché, finalmente, la cintura di campione europeo è tornata nella città di Arezzo.

Questo successo ha rappresentato il momento più emozionante di un evento che si è dimostrato capace di aggregare migliaia di appassionati tra atleti e tifosi, offrendo un vero e proprio galà dedicato all’adrenalina e allo spettacolo degli sport di combattimento.

“Le stelle del ring” è ormai tra le manifestazioni più attese e più partecipate della kickboxing italiana e, di conseguenza, inizieremo subito a lavorare per proporre a novembre un’edizione altrettanto all’altezza».

Arezzo, martedì 28 giugno 2022