Incidenti per la pioggia, tre feriti

La pioggia ha reso l’asfalto scivoloso ed ha provocato due incidenti stradali in Valdarno.



Alle ore 17.50 lungo la SP14 nei pressi di Cavriglia si è verificato un incidente stradale.

Un’auto, probabilmente a causa della strada viscida, si è ribaltata dopo testacoda: i due occupanti dell’auto, un uomo di 71 anni e una donna di 66 anni, entrambi di Cavriglia, sono stati soccorsi in presenza delle forze dell’ordine dall’automedica del Valdarno (alfa 2), dall’ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra e da un’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

I due sono stati trasportati in codice giallo presso l’ospedale della Gruccia.

Alle ore 17.55 in località Cipriano presso Cavriglia il secondo incidente stradale.

Un uomo, la cui generalità non è stata appurata in quanto non in possesso di documenti, ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro un muretto a lato della carreggiata e procurandosi vari traumi.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, l’auto medica del Valdarno (Alfa 2).

L’uomo è stato portato in codice giallo all’Ospedale della Gruccia.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di San Giovanni Valdarno.