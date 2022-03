E’ morto Antonio Zucchi, aveva 81 anni, è scomparso venerdì , la famiglia lo ha reso noto solo a funerali avvenuti.

Zucchi ha guidato per anni la UnoAErre ed è stato presidente dell’Associazione Industriali di Arezzo dal 1994 al 1999.

Furono Carlo Zucchi, il padre di Antonio, e Leopoldo Gori a fondare la “Gori & Zucchi”, in uno scantinato dalle parti della Pieve.

Già nel 1934 ottenero il marchio 1 Ar, ossia quello della prima azienda orafa aretina, la madre dalla quale sarebbe nata una genia infinita di figli e figliastri.

Le condoglianze del sindaco Alessandro Ghinelli

“La notizia della scomparsa di Antonio Zucchi mi ha colto di sorpresa e profondamente addolorato.

Il suo nome è legato in maniera indissolubile alla nostra città , simbolo della sua crescita e del suo sviluppo moderno. Gori & Zucchi prima, Unoaerre oggi, sono i marchi più distintivi e caratterizzanti di un settore del quale a pieno titolo Arezzo è leader.

Con il commendator Zucchi ho avuto modo di scambiare riflessioni e opinioni legate al nostro sistema produttivo e ho sempre riconosciuto in lui una persona di grande concretezza e pragmatismo.

Personaggio schivo e discreto, ha passato momenti delicati per se e per l’azienda che guidava, sempre affrontati a testa alta e con coraggio.

Con lui se ne va un altro pezzo di storia di Arezzo, ma di lui rimane non solo il ricordo, ma una impronta significativa del tessuto produttivo d’eccellenza della nostra città.

All’amica Carla, ai figli, alla famiglia, la mia più sincera vicinanza e le condoglianze per mio tramite anche dell’intera città”.