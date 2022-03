Arezzo, in auto con la droga e guida con patente revocata, fermato

Pregiudicato italiano in giro con varie dosi di droga arrestato per detenzione di stupefacenti, durante la perquisizione trovata cocaina, hashish e marijuana.

Nel pomeriggio di giovedì, nel contesto dei servizi svolti quotidianamente in città con pattuglie in divisa ed in borghese, con particolare attenzione alle arterie viarie principali, volti al contrasto specifico dei reati predatori ed in materia di stupefacenti, un equipaggio del Nucleo Investigativo di questo Comando Provinciale di Arezzo transitando in via Fiorentina notato l’atteggiamento di un’automobilista che i militari incrociano con la propria autovettura provenire nell’opposto senso di marcia, decidono di invertire la direzione e pedinare per qualche minuto da lontano l’automezzo , chiedendo nel contempo alla Centrale Operativa l’ausilio di altri carabinieri.

Dopo poco giunti i rinforzi, bloccato l’uomo, appare sin da subito un po’ agitato ed alla domanda se detenesse sulla sua persona ovvero all’interno dell’abitacolo dell’autovettura qualcosa di illecito, vistosi scopertodichuiara un involucro contenente circa 38 grammi di hashish, quasi 2 di marijuana e poco più di 7 di cocaina.

I carabinieri vista la scoperta decidono di estendere la perquisizione all’abitazione del fermato dove sequestrano un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi, tutto questo insieme alla droga sarà depositato presso l’ufficio corpi di reato.

Il 35enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nel pomeriggio di ieri è comparso in udienza per direttissima, ove la misura pre-cautelare è stata convalidata e disposto in attesa del processo definitivo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nel medesimo contesto l’uomo è stato anche sanzionato al codice della strada poiché era alla guida con patente revocata.