Rissa fuori dalla discoteca Formula 1: feriti due giovani aretini

By Redazione

Sono dieci in totale i giovani denunciati dai carabinieri di Città di Castello con l’accusa di avere partecipato ad una violenta rissa avvenuta all’esterno del locale, Formula 1, di Città di Castello, intorno alle 3.40 del mattino.

La violenta rissa è stata sedata dai poliziotti che in quegli istanti erano all’interno del locale per controlli anti Covid-19.

Tre gruppi di giovani arrivati da Arezzo, Magione e Ponte Felcino si sono affrontati con calci e pugni per futili motivi, ed è comparso anche un coltello, che sarebbe stato usato per minacciare i rivali, ma nessuno, in base ai primi accertamenti, sarebbe stato ferito dalla lama che, poi, i poliziotti hanno trovato nei pressi di una siepe.

Due ragazzi residenti ad Arezzo hanno riportato diverse lesioni, uno dei quali un taglio alla mano e l’altro varie contusioni facciali.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate, una serie di violazioni a carico dei titolari della discoteca e anche di alcuni avventori.