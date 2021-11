Pareggiano 3-3 Arezzo e Tiferno Lerchi

90′ + 5′ – Pareggio per 3-3 tra Arezzo e Tiferno Lerchi.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

86′ – Ammoniti Sparacello e Cutolo.

85′ – Aliperta impegna Aluigi che smanaccia.

78′ – Fuori Strambelli e Foggia per Cutolo e Sparacello.

77′ ESPULSO: allontanato Bruschi.

75′ – Ammonito Pisanu per un fallo sulla trequarti

63′ – Campaner crossa al centro dove Mancino e Foggia non ci arrivano per questione di centimetri.

61′ GOL AREZZO: Strambelli non sbaglia.

60′ RIGORE AREZZO: Foggia atterrato in area, rigore per l’Arezzo.

59′ – Dentro Pisanu, Mastino e Muzzi per Sicurella, Marchetti e Marras.

57′ – Colombo salva i suoi a tu per tu con Benedetti.

55′ GOL TIFERNO LERCHI: Calderini non sbaglia.

53′ RIGORE TIFERNO LERCHI: l’arbitro vede un tocco con il braccio di Aliperta, gli amaranto protestano, l’arbitro indica il dischetto.

51′ – Salvataggio decisivo di Sicurella sul tiro di Bagnolo.

50′ – Ammonito Strambelli per simulazione.

46′ – Inizia il secondo tempo. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 1′ – Il primo tempo termina sul punteggio di 2-2.

45′ – Un minuto di recupero.

36′ GOL AREZZO: Lomasto svetta su calcio d’angolo e pareggia di testa.

26′ GOL TIFERNO LERCHI: secondo tiro in porta del Tiferno e raddoppio. Conclusione dell’ex amaranto Benedetti per il raddoppio.

23′ GOL AREZZO: Strambelli dalla distanza impegna Aluigi, palla sporcata sulla traversa e Foggia di testa pareggia.

21′ – Mancino dal limite lascia partire un destro che esce a lato.

19′ – Sicurella ci prova appena dentro l’area ma non trova la porta dopo un buon controllo.

18′ – Buona iniziativa di Marras che conquista una punizione dal limite.

16′ – Strambelli dal limite non trova la porta.

12′ – Ammonito Marras per un fallo al limite dell’area.

8′ GOL TIFERNO: il Tiferno recupera palla su Aliperta, Ruggeri si accentra e di sinistro batte Colombo.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

TIFERNO LERCHI (4-3-3): 1 Luigi; 2 Sensi, 6 Gomes, 4 Tersini, 3 Bux (14′ st 15 Avellini); 7 Ruggeri, 5 Gorini, 11 Bagnolo, 8 Benedetti; 11 Bagnolo (30′ st 18 Coulibaly), 9 Massai (23′ st 14 Bruschi), 10 Calderini.

A disposizione: 12 Peruzzi, 13 Ferri, 16 Conti, 17 Dorato, 19 Felici, 20, Batellini.

Allenatore: Gualtiero Marchi.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner, 15 Lomasto, 5 Marchetti (14′ st 24 Muzzi), 19 Pinna; 16 Sicurella (14′ st 6 Pisanu), 8 Aliperta, 20 Mancino; 7 Strambelli (33′ st 10 Cutolo), 9 Foggia (33′ st 95 Sparacello), 31 Marras D. (14′ st 3 Mastino).

A disposizione: 22 Balucani, 2 Biondi, 11 Evangelista, 80 Tordella.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Marco Marchini di Rieti (Alex Arizzi di Bergamo – Manuel Cavalli di Bergamo).

RETI: pt 8′ Ruggeri, 23′ Foggia, 26′ Benedetti, 36′ Lomasto; st 10′ Calderini rig., 16′ Strambelli rig.

Note – Spettatori: 500 circa. Recupero: 1′ + 5′. Angoli: 5-2. Ammoniti: pt 12′ Marras, 34′ Bux; st 4′ Benedetti, 5′ Strambelli, 19′ Lomasto, 31′ Pisanu, 41′ Sparacello, 42′ Cutolo. Espulsi: al 32′ st Bruschi.