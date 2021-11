Preti in quarantena dopo il ritiro spirituale all’eremo di Camaldoli

Focolaio Covid durante il ritiro spirituale all’eremo di Camaldoli, positivo anche un vescovo: preti in quarantena.

E’ risultato positivo al Coronavirus, anche se vaccinato regolarmente, il vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.

Positivo anche il parroco di Flumeri e di Trevico, don Claudio Lettieri che, è ricoverato al Covid hotel di Siena dopo un primo ricovero ad Arezzo.

Dunque non è in condizione di stare in isolamento a casa, ma la sua situazione generale è tale che è stato dimesso dall’ospedale aretino.

Altri 18 sacerdoti, in prevalenza appartenenti ai comuni della provincis di Avellino, sono in quarantena,anche se negativi al primo tampone.

Sono le conseguenze del ritiro spirituale presso l’eremo dei Camaldoli in a cui hanno partecipato il Vescovo Melillo e gli altri sacerdoti.

Una brutta sorpresa se si considera che, ad eccezione di un solo sacerdote risultato negativo, erano tutti vaccinati.

Ora tutti in quarantena al ritorno nei rispettivi paesi, dove è stata sospesa ogni attività parrocchiale in attesa di un secondo tampone.