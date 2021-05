Progetto “Grazie per la vita – Insieme per ricominciare”: attività sportiva gratuita per gli operatori sanitari

È stata presentata stamani, sabato 15 maggio all’Ospedale di Bibbiena, l’iniziativa denominata “Grazie per la Vita, insieme per ricominciare” promossa dal centro fitness Body House di Bbbiena e rivolta a tutti gli operatori sanitari del Casentino.

Presenti il Dott. Francesco Corradi Dir. UO Medicina, la Dott.ssa Simona Palazzi dirigente di Ginecologia, la Coordinatrice Barbara Conticini, il Dott Tommaso Lombardi Direttore Radiologia, il dott. Claudio Camillini, Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli , il Dott. Andrea Rinnovati Direttore di Chirurgia e lo staff della Direzione della palestra.

In ottica di ripartenza delle palestre, ma soprattutto per dire grazie a tutte quelle persone e ai professionisti della sanità che in questo anno e mezzo di pandemia sono stati messia dura prova, la palestra Body House aprirà le porte dei propri servizi gratuitamente per un mese a tutti i sanitari: dal medico di famiglia a quello ospedalieri, dall’infermiere di reparto agli OSS delle RSA.

“Medici, infermieri, sanitari che non si sono mai fermati che spesso hanno fatto turni estenuanti, che sono stati vicino ai nostri cari senza mai chiedere niente in cambio. Sono le persone che hanno reso possibile la comunicazione con i familiari dei pazienti, che hanno vissuto sulla loro pelle storie forti e anche dolorose.

Sono donne e uomini che hanno messo al primo posto la propria missione e la salvaguardia della vita.

Vogliamo dire a tutti loro grazie per la vita, grazie per tutto ciò che è stato fatto e che ancora state facendo e farete.

Avete accompagnato i nostri cari con tanta umanità e sensibilità.”

Con queste parole lo staff della palestra ha attivato questa iniziativa che si pone come obiettivi quello di creare un filo diretto tra mondo sportivo e sanità, e dare anche l’opportunità agli operatori stessi di ritrovare un benessere fisico e mentale diritto di ogni persona.

Per ricevere tutte le info per usufruire dell’iniziativa:

3383524353 anche Whatsapp oppure contattare il team tramite la nostra pagina

Facebook o profilo Instagram oppure inviando una mail a: bodyhouse.a@libero.it