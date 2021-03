Il “dottor Google” ti visita subito!

Cercare i sintomi su Internet può migliorare leggermente la capacità di diagnosticare la malattia in base ai suoi sintomi, senza aumentare l’ansia.

I risultati di una ricerca in contrasto con il consiglio comunemente dato: “evitare di consultare il “Dr Google ” prima di un medico di famiglia”.

I medici temonoche la ricerca online dei sintomi possa invece aumentare i livelli di ansia delle persone, un fenomeno denominato ” cybercondria “.

I ricercatori dicono che questo non è il caso, anche se sottolineano che lo studio non ha preso in considerazione l’autodiagnosi, dove le persone possono reagire in modo diverso.

“Ho sempre pazienti in cui l’unico motivo per cui vengono nel mio ufficio è perché hanno cercato qualcosa su Google e dicono che hanno il cancro”, ha detto l’autore dell’articolo e medico David Levine del Brigham and Women’s Hospital di Boston.

“Mi chiedevo:” quanta cybercondria sta creando Internet? “”

Per indagare, il dottor Levine e colleghi hanno reclutato 5.000 persone e hanno chiesto loro di immaginare che qualcuno vicino a loro stesse vivendo una determinata serie di sintomi.

I casi scelti dal team andavano da lievi a gravi, tra cui infarti, ictus e infezioni virali.

A ciascun partecipante è stato chiesto di fornire una diagnosi basata sulle informazioni fornite, sia prima che dopo aver ricevuto il permesso di cercare i sintomi su Internet.

Sono stati inoltre incaricati di selezionare un livello di triage, che va da “lasciare che il problema di salute migliori da solo” a “chiamare i servizi di emergenza”.

Infine, a ciascun partecipante è stato chiesto di registrare il proprio livello di ansia individuale.

I ricercatori hanno scoperto che le persone erano leggermente più brave a diagnosticare correttamente i disturbi dopo aver eseguito una ricerca su Internet per i sintomi corrispondenti.

Resta da stabilire se le persone si comporterebbero nel modo in cui sperimentano i sintomi e tentano l’ autodiagnosi

Una volta completato il loro studio iniziale, il dottor Levine e colleghi stanno pianificando di passare a indagare sulla capacità dell’intelligenza artificiale (AI) di utilizzare Internet per diagnosticare con precisione i pazienti in base ai loro sintomi.

“Il prossimo studio utilizza un algoritmo AI generalizzato, addestrato su tutto il testo open source di Internet come Reddit e Twitter, e poi lo utilizza per rispondere quando richiesto,” ha spiegato il dott. Levine.

‘L’IA può integrare il modo in cui le persone usano Internet?

Può integrare il modo in cui i medici utilizzano Internet?

Questo è ciò che ci interessa scoprire.

I risultati completi dello studio sono stati pubblicati sulla rivista JAMA Network Open

Leggi di più: dx.doi.org/10.10 ...