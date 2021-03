Arezzo, le notizie di oggi 30 Marzo

La figlia chiede aiuto per un litigio, arrestato il padre, aveva armi e marijuana

La gelosia di un padre verso la propria figlia poteva aver un epilogo ben diverso se non fosse stato per l’immediato intervento degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo.

Alle ore 22,30 circa di ieri su linea d'emergenza 112 NUE, arriva la richiesta d'aiuto di una giovane 17enne reduce da un'animata discussione con il padre che non approva la relazione sentimentale tra lei e un suo coetaneo.



La preoccupazione della ragazza scaturisce soprattutto dal fatto che il padre, dopo il litigio, va ad armeggiare nei pressi di un ripostiglio collocato nel giardino dietro l'abitazione e prende un oggetto rassomigliante ad una pistola che nasconde subito nella cintura. Tale circostanza induce la ragazza, che nel frattempo spaventata si è allontanata dall'abitazione, a contattare subito la Polizia raccontando sommariamente quanto appena accaduto.

L’intervento immediato delle Volanti ha consentito di raggiungere l’abitazione dove gli agenti trovano ancora all’interno il padre, bloccando così sul nascere eventuali propositi irrazionali, provvedendo a eseguire una perquisizione ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. volta a rinvenire l’arma segnalata. Effettivamente dopo un’accurata e meticolosa ricerca, estremamente difficoltosa per la vastità del luogo e la cospicua presenza di attrezzi da lavoro, vengonoo trovate varie parti di una pistola a tamburo, non registrata e priva di matricola, occultati in più punti della casa e del capanno esterno.

Durante l’attività di perquisizione vengono trovati e sequestrati anche due grossi involucri saldati in cellophane contenenti circa 1,5 kg di marijuana e anche una baionetta, che comunque per le sue caratteristiche è soggetta ad obbligo di denuncia all’Autorità di P.S. L’attività di Polizia si è quindi conclusa con l’arresto di C.E. albanese di 49 anni pregiudicato e gravato anche da Avviso Orale emesso dal Questore della Provincia di Arezzo.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il Carcere di Arezzo a disposizione dell’A.G.

Marzilia Ceccagnoli festeggia cent’anni a Villa I Papaveri di Cortona

Cent’anni di vita.

Cent'anni di vita.

Il traguardo è stato raggiunto da Marzilia Ceccagnoli che, domenica 28 marzo, ha festeggiato il suo centesimo compleanno all'interno di Villa I Papaveri a Pergo di Cortona dove la donna risiede dallo scorso settembre.

L’attuale periodo di emergenza sanitaria non ha impedito di vivere le emozioni della giornata, con l’organizzazione dell’atteso momento delle candeline negli spazi all’aperto della casa e con i parenti collegati in videochiamata.

Questo compleanno rappresenta un traguardo particolarmente significativo anche per Villa I Papaveri che è stata inaugurata nel settembre 2019 dall’infermiera aretina Alessia Di Costanzo insieme al padre Francesco con un progetto di recupero e riqualificazione della Casa Sacro Cuore di Pergo.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Le mascherine stanno uccidendo animali in tutto il mondo

Il team ha trovato volpi e uccelli aggrovigliati in maschere facciali, una mascherina nello stomaco di un pinguino e persino nidi di uccelli fatti con la plastica.

I biologi hanno sollecitato uno smaltimento più attento delle attrezzature di sicurezza Covid per ridurre l'impatto che sta avendo in termini di fauna selvatica del mondo.



Per comprendere meglio la portata del problema, gli autori dello studio si sono proposti di scoprire quanto spesso e dove gli animali interagivano con i rifiuti Covid. Hanno usato una combinazione di social media, siti web e articoli di giornali locali dal Brasile alla Malesia per monitorare la diffusione dei rifiuti di plastica.

Hanno individuato episodi di volpi nel Regno Unito e uccelli in Canada impigliati nelle maschere facciali, oltre a ricci, gabbiani e granchi intrappolati dai DPI.

Avvertono che anche gli animali domestici, in particolare i cani, sono a rischio a causa dei rifiuti di plastica legati ai DPI. Gli autori dello studio hanno trovato prove di un nido di folaga nei Paesi Bassi che era stato realizzato utilizzando maschere per il viso e guanti che non erano stati smaltiti correttamente.

“Gli animali si indeboliscono a causa di essere impigliati o muoiono di fame a causa della plastica nel loro stomaco”, ha detto l’autore dello studio Liselotte Rambonnet. “Vertebrati e invertebrati sulla terra, nell’acqua dolce e nell’acqua di mare rimangono impigliati o intrappolati nei rifiuti”, ha detto il coautore Auke-Florian Hiemstra.

Il team ha scoperto che anche la confezione dei fazzoletti di carta si trova nei nidi, “come tale, vediamo persino i sintomi del COVID-19 nelle strutture animali”, ha aggiunto Hiemstra. I biologi hanno creato un sito web chiamato CovidLitter e chiedono alle persone di annotare eventuali avvistamenti di animali colpiti dai rifiuti Covid.

Rambonnet e Hiemstra sperano che questo aumenti la consapevolezza delle persone sul pericolo di maschere e guanti per la fauna selvatica.

Dove possibile, hanno anche esortato le persone a utilizzare maschere facciali riutilizzabili piuttosto che maschere monouso e, per lo meno, a scartare adeguatamente le maschere monouso.

Leggi di più su: Covid, gli effetti sugli animali in Animal Biology

Un agente di polizia in Arkansas che sta ancora lavorando all’età di 91 anni insiste che andrà in pensione solo quando il “buon Dio lo dirà”



LC Smith, noto come Buckshot, ha trascorso quasi 60 anni lavorando nelle forze dell’ordine nella sua città natale di Camden, a circa 100 miglia a sud-ovest di Little Rock.

Smith, che compirà 92 anni il mese prossimo, attualmente lavora per il dipartimento di polizia di Camden ed è il più anziano agente di polizia attivo nello stato.Continua a leggere