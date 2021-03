Demenza: le donne che leggono i giornali e gli uomini che usano il cellulare hanno meno probabilità di sviluppare la malattia

Secondo uno studio, alcune attività ricreative intellettualmente stimolanti riducono il rischio di demenza.

Le donne, ma non gli uomini, che leggono regolarmente un giornale sono a rischio di demenza del 35% in meno rispetto al resto della popolazione.

Gli uomini, tuttavia, sono a rischio di demenza del 36% in meno se usano regolarmente un telefono cellulare.

La stessa protezione non è stata vista per le donne.

I ricercatori hanno esaminato 13 attività ricreative e la loro influenza sul rischio di demenza: sei erano considerate “intellettuali” e sette erano considerate “sociali”.

L’uso del telefono cellulare e la lettura del documento sono risultati statisticamente significativi nel ridurre il rischio di demenza

I ricercatori hanno studiato il ruolo svolto da una serie di attività sul rischio di demenza seguendo più di 8.000 ultracinquantenni per un massimo di 15 anni.

Hanno esaminato 13 attività per il tempo libero e la loro influenza: sei erano considerate “intellettuali” e includevano hobby, leggere il giornale, usare un telefono cellulare e essere online.

Sette erano considerati “sociali” e includevano cose come essere membri di un club sportivo, andare in vacanza, socializzare con gli amici e fare volontariato.

La maggior parte dei partecipanti (70%) ha affermato di svolgere regolarmente da due a quattro attività intellettuali.

Solo il tre per cento dei partecipanti ha riferito di non essere coinvolto in attività di svago intellettuale e il quattro per cento ha affermato di aver svolto tutte e sei le attività.

Nessuna delle attività sociali è risultata avere un effetto protettivo statisticamente significativo contro la demenza quando sono state prese in considerazione tutte le variabili confondenti.

Tuttavia, è stato riscontrato che leggere il giornale e utilizzare un telefono cellulare riduce il rischio rispettivamente del 21 e del 20%.

È stato scoperto che altre attività hanno un rischio ridotto più ampio, come il volontariato una volta all’anno, ma i ricercatori hanno scoperto che questo non è statisticamente significativo e quindi più probabile che indichi un collegamento.

Ma quando i dati per leggere il giornale e usare un telefono sono stati stratificati in base al sesso biologico, i ricercatori hanno trovato una chiara divisione di genere.

Gli uomini che leggono il giornale non ottengono protezione dalla demenza, mentre le donne sì. Eppure gli uomini ricevono un livello di protezione simile dall’utilizzo di un telefono cellulare, qualcosa che non fa differenza per il rischio di demenza di una donna.

I ricercatori hanno suddiviso tutte le tredici attività in quattro categorie, con ogni modello che rappresenta più variabili.

Il primo ha semplicemente appianato eventuali differenze di genere e stato civile, il secondo includeva anche istruzione e ricchezza, il terzo ha aggiunto qualsiasi storia di condizioni di salute mentale e fisica e il quarto e ultimo modello è stato tutto quanto sopra con l’aggiunta di comportamenti di stile di vita.

Questa ripartizione ha permesso ai ricercatori di scoprire che una persona sposata che ha un hobby ottiene protezione dalla demenza se intraprende un passatempo.

Questo non era il caso degli hobbisti single, divorziati o vedovi.

I risultati completi sono pubblicati nel Journal of Alzheimer’s Disease.