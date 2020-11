Il ritorno dei covidioti aretini

Senza rispetto per niente e per nessuno, i covidioti aretini sono tornati.

In azione, dopo il coprifuoco serale, infatti questi soggetti si sono dati alla pazza gioia presso il Parco di via Emilia, e dopo i bagordi, ecco i soliti rifiuti e le cartacce abbandonate.

Imbecilli, coglioni, deficienti, questi gli aggettivi che descrivono bene questa marmaglia, che se ne sbatte delle leggi e delle regole, con i loro party clandestini.

Una fila di calci in culo, ma anche di più, sarebbe quello che si meritano, peccato non siano stati identificati.



Dulcis in fundo, la microcriminalità aretina continua a imperversare, arrivando addirittura a rubare i sellini delle bici; siamo davvero allo sbando più totale.

Intensificare i controlli, più serrati e capillari, è l’unica soluzione, se no è peggio di prima.

Ancora una volta, per farlo entrare nelle zucche vuote di molti: USCITE SOLO SE NECESSARIO !!!