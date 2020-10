Arezzo, le notizie di oggi: 28 Ottobre

L’ex Vescovo di Arezzo Gualtiero Bassetti positivo al Covid

“Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è risultato positivo al tampone per la ricerca del COVID19.

Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio.

Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti”.

Lo comunica la Cei in una nota.

Virus, il bollettino: + 198 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 55 in città, 86enne muore in ospedale

La situazione dalle ore 14 del giorno 27 ottobre alle ore 14 del giorno 28 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 198 nuovi casi.

Vi sono inoltre 57 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Un uomo di 86 anni con quadro clinico estremamente complesso, è deceduto nella sera del 27 ottobre presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Comune di sorveglianza Anghiari

1. Uomo di 24 anni Isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Arezzo:

2. Ragazzo di 12 anni Isolamento domiciliare

3. Ragazza di 14 anni Isolamento domiciliare

4. Ragazza di 16 anni Isolamento domiciliare

5. Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso



6. Uomo di 19 anni Isolamento domiciliare

7. Donna di 23 anni Isolamento domiciliare

8. Uomo di 24 anni Isolamento domiciliare

9. Donna di 25 anni Isolamento domiciliare

10. Uomo di 28 anni Isolamento domiciliare

11. Donna di 30 anni Isolamento domiciliare

12. Donna di 31 anni Isolamento domiciliare

13. Uomo di 34 anni Isolamento domiciliare

14. Uomo di 34 anni Isolamento domiciliare

15. Uomo di 46 anni Isolamento domiciliare

16. Uomo di 47 anni Isolamento domiciliare

17. Donna di 54 anni Isolamento domiciliare

18. Donna di 55 anni Isolamento domiciliare

19. Uomo di 59 anni Isolamento domiciliare

20. Uomo di 61 anni Isolamento domiciliare

21. Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

22. Donna di 62 anni Isolamento domiciliare

23. Uomo di 63 anni Isolamento domiciliare

24. Donna di 64 anni Isolamento domiciliare

25. Uomo di 67 anni Isolamento domiciliare

26. Bambino di 7 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

27. Bambino di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

28. Bambino di 9 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

29. Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

30. Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

31. Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

32. Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

33. Ragazzo di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

34. Donna di 18 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

35. Donna di 25 anni Isolamento domiciliare

36. Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

37. Uomo di 43 anni Isolamento domiciliare

38. Donna di 45 anni Isolamento domiciliare

39. Donna di 45 anni Isolamento domiciliare

40. Uomo di 47 anni Isolamento domiciliare

41. Donna di 51 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

42. Donna di 51 anni Isolamento domiciliare

43. Uomo di 58 anni Isolamento domiciliare

44. Uomo di 64 anni Isolamento domiciliare

45. Uomo di 68 anni Isolamento domiciliare

46. Uomo di 71 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

47. Donna di 77 anni Isolamento domiciliare

48. Donna di 84 anni Isolamento domiciliare

49. Donna di 88 anni Ricovero In Ospedale, sintomatico

50. Donna di 98 anni Ricovero In Ospedale

51. Uomo di 55 anni Ricovero In Ospedale

52. Uomo di 59 anni Ricovero In Ospedale, contatto di caso

53. Uomo di 66 anni Ricovero In Ospedale

54. Uomo di 71 anni Ricovero In Ospedale

55. Donna di 82 anni Ricovero In Ospedale

57. Ragazzo di 15 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

58. Donna di 57 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

59. Uomo di 60 anni Isolamento domiciliare

60. Donna di 61 anni Isolamento domiciliare, asintomatico. Comune di sorveglianza Bucine:

61. Ragazzo di 17 anni Isolamento domiciliare

62. Uomo di 54 anni Isolamento domiciliare

63. Donna di 57 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Caprese Michelangelo:

64. Uomo di 45 anni Isolamento domiciliare

65. Donna di 57 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Castelfranco/Piandiscò:

66. Uomo di 21 anni Isolamento domiciliare

67. Ragazza di 12 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

68. Ragazzo di 15 anni Isolamento domiciliare

69. Uomo di 28 anni Isolamento domiciliare

70. Donna di 44 anni Isolamento domiciliare

71. Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

72. Donna di 48 anni Isolamento domiciliare

73. Uomo di 52 anni Isolamento domiciliare

74. Donna di 59 anni Isolamento domiciliare

75. Uomo di 68 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

76. Uomo di 43 anni Isolamento domiciliare

77. Donna di 59 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

78. Ragazza di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

79. Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

80. Donna di 41 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

81. Donna di 45 anni Isolamento domiciliare

82. Uomo di 91 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Cavriglia:

83. Bambina di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

84. Uomo di 41 anni Isolamento domiciliare

85. Uomo di 56 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

86. Bambina di 10 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

87. Ragazzo di 16 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

88. Ragazza di 17 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

89. Ragazzo di 17 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

90. Uomo di 48 anni Isolamento domiciliare

91. Donna di 49 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

92. Uomo di 49 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

93. Donna di 69 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Chiusi Della Verna:

94. Donna di 50 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

95. Bambino di 8 anni Isolamento domiciliare

96. Ragazza di 15 anni Isolamento domiciliare

97. Donna di 18 anni Isolamento domiciliare

98. Uomo di 33 anni Isolamento domiciliare

99. Uomo di 41 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Cortona:

100. Bambina di 2 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

101. Donna di 39 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

102. Donna di 46 anni Isolamento domiciliare

103. Uomo di 21 anni Isolamento domiciliare, asintomatico

104. Donna di 58 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

105. Donna di 27 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

106. Donna di 54 anni Isolamento domiciliare

107. Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

108. Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

109. Donna di 88 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno:

110. Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

111. Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

112. Uomo di 48 anni Isolamento domiciliare

113. Uomo di 51 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

114. Uomo di 52 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna:

115. Ragazzo di 17 anni Isolamento domiciliare, asintomatico

116. Ragazzo di 17 anni Isolamento domiciliare

117. Donna di 35 anni Isolamento domiciliare

118. Donna di 36 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

119. Donna di 68 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

120. Donna di 20 anni Isolamento domiciliare

121. Bambina di 8 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Monte San Savino:

122. Donna di 20 anni Isolamento domiciliare

123. Uomo di 23 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

124. Uomo di 38 anni Isolamento domiciliare

125. Donna di 48 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

126. Donna di 60 anni Isolamento domiciliare, asintomatico

127. Bambina di 4 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

128. Donna di 23 anni Isolamento domiciliare

129. Donna di 39 anni Isolamento domiciliare

130. Uomo di 50 anni Isolamento domiciliare

131. Donna di 55 anni Isolamento domiciliare

132. Donna di 71 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

133. Donna di 87 anni Isolamento domiciliare

134. Uomo di 92 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Montevarchi:

135. Ragazza di 13 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

136. Ragazzo di 13 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

137. Ragazza di 14 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

138. Ragazza di 16 anni Isolamento domiciliare

139. Ragazza di 16 anni Isolamento domiciliare

140. Ragazza di 17 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

141. Ragazzo di 17 anni Isolamento domiciliare

142. Donna di 24 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

143. Uomo di 24 anni Isolamento domiciliare

144. Uomo di 27 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

145. Donna di 28 anni Isolamento domiciliare

146. Uomo di 28 anni Isolamento domiciliare

147. Uomo di 32 anni Isolamento domiciliare

148. Uomo di 34 anni Isolamento domiciliare

149. Donna di 36 anni Isolamento domiciliare

150. Donna di 41 anni Isolamento domiciliare

151. Donna di 45 anni Isolamento domiciliare

152. Donna di 51 anni Isolamento domiciliare

153. Donna di 52 anni Isolamento domiciliare

154. Donna di 52 anni Isolamento domiciliare

155. Uomo di 53 anni Isolamento domiciliare

156. Uomo di 64 anni Isolamento domiciliare

157. Donna di 67 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

158. Uomo di 70 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

159. Donna di 79 anni Isolamento domiciliare

160. Donna di 80 anni Isolamento domiciliare

161. Uomo di 85 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Ortignano Raggiolo:

162. Donna di 51 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano:

163. Uomo di 50 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Poppi:

164. Uomo di 64 anni Isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

165. Donna di 41 anni Isolamento domiciliare

166. Uomo di 54 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

167. Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, rientrato da

168. Uomo di 23 anni Isolamento domiciliare

169. Bambina di 7 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

170. Ragazzo di 17 anni Isolamento domiciliare

171. Uomo di 18 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

172. Donna di 23 anni Isolamento domiciliare

173. Donna di 28 anni Isolamento domiciliare

174. Donna di 34 anni Isolamento domiciliare

175. Uomo di 48 anni Isolamento domiciliare

176. Uomo di 53 anni Isolamento domiciliare

177. Donna di 63 anni Isolamento domiciliare

178. Uomo di 67 anni Isolamento domiciliare

179. Donna di 70 anni Isolamento domiciliare

180. Uomo di 73 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Sansepolcro:

181. Donna di 21 anni Isolamento domiciliare

182. Donna di 52 anni Isolamento domiciliare

183. Uomo di 68 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso. Comune di sorveglianza Subbiano:

184. Donna di 54 anni Isolamento domiciliare. Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

185. Uomo di 66 anni Isolamento domiciliare

186. Ragazzo di 16 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

187. Ragazzo di 16 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

188. Ragazza di 17 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

189. Ragazzo di 17 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

190. Uomo di 41 anni Isolamento domiciliare

191. Donna di 43 anni Isolamento domiciliare

192. Uomo di 44 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso

193. Uomo di 45 anni Isolamento domiciliare

194. Donna di 49 anni Isolamento domiciliare, sintomatico

195. Uomo di 51 anni Isolamento domiciliare

196. Donna di 52 anni Isolamento domiciliare

197. Donna di 53 anni Isolamento domiciliare

198. Uomo di 61 anni Isolamento domiciliare. EXTRA ASL

199. Uomo di 33 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

200. Donna di 28 anni Isolamento domiciliare

201. Uomo di 31 anni Isolamento domiciliare

202. Uomo di 26 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

203. Bambino di 8 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

204. Donna di 19 anni Isolamento domiciliare

205. Donna di 65 anni Ricovero In Ospedale, asintomatico

206. Donna di 66 anni Ricovero Extra-Usl

207. Donna di 44 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

208. Uomo di 20 anni Trasferimento Verso Altro Territorio. Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 3 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 6.648 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 3.372 a domicilio, 26 presso le strutture di Cure Intermedie e 29 presso l’albergo sanitario. Ci sono 76 ricoverati presso le Malattie infettive e 14 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.826 tamponi.

Montevarchi: ubriaco aggredisce fidanzata e poliziotti, arrestato

Ieri sera, i poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Montevarchi, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un ventisettenne di origini dominicane che, in forte stato di agitazione, in via Roma a Montevarchi, ha aggredito violentemente la sua fidanzata ed un'altra signora che aveva allertato le forze dell'ordine.



La pattuglia, avvisata anche da alcuni cittadini di passaggio in zona, arrivata sul posto, nota un capannello di persone che, con grande difficolta’, cercano di trattenere il ragazzo che si era scagliato con violenza contro la giovane donna. La pattuglia, avvisata anche da alcuni cittadini di passaggio in zona, arrivata sul posto, nota un capannello di persone che, con grande difficolta’, cercano di trattenere il ragazzo che si era scagliato con violenza contro la giovane donna. I poliziotti, quindi, con fatica, riescono a far salire 27enne all’interno della volante, ma questi, visibilmente alterato, riesce a divincolarsi colpendo con violenti calci e ripetuti pugni i poliziotti e l’auto di servizio.

Nel tentativo di calmarlo, uno dei due poliziotti viene colpito con un violento calcio alla spalla, tanto da dover essere sopposto ad esame medico presso il pronto soccorso dell’ospedale alla Gruccia di Montevarchi. In commissariato, il ragazzo continua la sua violenza tanto da dover richiedere l’ausilio di altro personale per trattenerlo e riportarlo alla calma.

Il giovane, con numerosi precedenti specifici, e’ stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale rimanendo a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria per la convalida.

Inoltre è stato sanzionato sia per manifesta ubriachezza sia perche’, sprovvisto di mascherina protettiva delle vie respiratorie, non ottemperando alla normativa anti-covid19.

Anziano affetto da Alzheimer si perde mentre la moglie fa spesa, ritrovato dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri verso le 17.30 al 113 arriva la richiesta disperata di aiuto da parte di un'anziana, la quale segnalava di aver perso il proprio marito.



La donna, in preda al pianto, dicedi trovarsi presso il parcheggio del supermercato Eurospin in Arezzo e racconta di esser entrata nell’esercizio commerciale per comprare giusto poche provviste mentre il marito, affetto da Alzheimer, aveva preferito aspettarla in auto. La donna, in preda al pianto, dicedi trovarsi presso il parcheggio del supermercato Eurospin in Arezzo e racconta di esser entrata nell’esercizio commerciale per comprare giusto poche provviste mentre il marito, affetto da Alzheimer, aveva preferito aspettarla in auto. Uscita dal supermercato la donna si accorge immediatamente della scomparsa dell’uomo e richiedev l’intervento della Polizia.

Giungonoimmediatamente sul posto, due Volanti dell’Ufficio Prevenzione Crimine e soccorso Pubblico, dopo aver preso informazioni dalla donna, iniziano le ricerche dell’uomo da subito difficoltose a causa del calare della sera. Nel frattempo la donna riesce a contattare telefonicamente il marito il quale impaurito non riescea a dire dove si trova ma semplicemente che vede un ponte con degli arbusti attorno.

Gli agenti iniziano cosi a controllare tutti i sottopassi che si trovavano in zona e in uno di questi, a circa 400m di distanza dall’Eurospin, notano nell’oscurità tra le sterpaglie in una zona piena di rovi e transennata con delle reti l’uomo.

Gli agenti aiutano l’anziano ad uscire da dove si trova e lo riaccompagnano dalla moglie; l’uomo impaurito e disorientato è riuscito a tranquillizzarsi solo dopo aver riabbracciato la moglie.

Positivi al Covid, non rispettano la quarantena: denunciati

Due persone denunciate dalla polizia municipale: nonostante la loro positività al Covid e fossero dunque in quarantena non rispettavano l'isolamento domiciliare.



Sono un nigeriano trentasettenne e un italiano ottantacinquenne gli ultimi due casi rilevati dagli agenti della polizia municipale di persone che non hanno osservato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in quanto positive al virus Covid-19 e con obbligo, dunque, di quarantena.

Sono un nigeriano trentasettenne e un italiano ottantacinquenne gli ultimi due casi rilevati dagli agenti della polizia municipale di persone che non hanno osservato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in quanto positive al virus Covid-19 e con obbligo, dunque, di quarantena. Entrambe sono state denunciate all'autorità giudiziaria. In merito al primo caso, uno degli agenti di polizia municipale addetto al controllo delle quarantene ha provato ripetutamente a contattare telefonicamente il soggetto interessato senza ricevere risposta.

L’agente si è così recato presso il domicilio suonando più volte il campanello ma anche in questo caso l’uomo non ha dato segni di presenza.

Dopo nuovi e reiterati tentativi al cellulare il nigeriano ha risposto confermando di essersi allontanato. L’agente, dopo avergli ordinato di rientrare immediatamente, lo ha visto rincasare dopo una quindicina di minuti in sella alla sua bicicletta e ne ha accertato l’identità.

In merito al secondo caso, tutto è partito da una segnalazione alla centrale operativa della polizia municipale in cui veniva detto che un soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento domiciliare e caso confermato di Covid-19 si era allontanato dall’abitazione.

Dopo aver verificato e accertato l’effettiva positività dell’uomo, una pattuglia composta da un ufficiale e un agente si è recata all’indirizzo dove l’anziano doveva trovarsi e la coniuge ha confermato che il marito non era presente.

Auto investe ciclista, ferito 70enne

Incidente questa mattina alle ore 11,30 all’uscita di loc Montagnano della Superstrada che porta a Siena.

Un’auto ha investito un ciclista, uomo di 70 anni di Arezzo, che ha riportato politraumi gravi.

Sul posto auto infermierizzata e ambulanza.

L’uomo è stato portato all’ospedale san Donato di Arezzo e successivamente trasferito in codice rosso a Siena Ospedale Le Scotte.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di monte san Savino e i carabinieri.