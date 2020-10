Arezzo, le notizie di oggi: 27 Ottobre

Virus, il bollettino: +252 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 121 in città

La situazione dalle ore 14 del giorno 26 ottobre alle ore 14 del giorno 27 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia 252 nuovi casi nella provincia di Arezzo.

Vi sono inoltre 25 persone, sempre in questa provincia, risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Comune di sorveglianza Arezzo:

1. Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

2. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

3. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

4. Donna di 25 anni isolamento domiciliare

5. Donna di 26 anni isolamento domiciliare

6. Donna di 26 anni isolamento domiciliare

7. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare



8. Uomo di 33 anni isolamento domiciliare, asintomatico

9. Uomo di 35 anni isolamento domiciliare

10. Donna di 43 anni isolamento domiciliare

11. Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

12. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

13. Donna di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

14. Donna di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

15. Uomo di 49 anni isolamento domiciliare

16. Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

17. Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

18. Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, asintomatico

19. Donna di 52 anni isolamento domiciliare

20. Donna di 52 anni isolamento domiciliare

21. Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

22. Donna di 55 anni isolamento domiciliare

23. Donna di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

24. Uomo di 55 anni isolamento domiciliare, sintomatico

25. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare

26. Donna di 59 anni isolamento domiciliare

27. Donna di 61 anni isolamento domiciliare

28. Uomo di 61 anni isolamento domiciliare, sintomatico

29. Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

30. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

31. Donna di 67 anni isolamento domiciliare

32. Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

33. Uomo di 68 anni isolamento domiciliare

34. Uomo di 78 anni isolamento domiciliare

35. Donna di 79 anni isolamento domiciliare

36. Uomo di 80 anni isolamento domiciliare

37. Donna di 81 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

38. Uomo di 83 anni isolamento domiciliare

39. Donna di 88 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

40. Donna di 89 anni isolamento domiciliare

41. Donna di 90 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

42. Bambina di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

43. Bambina di 3 anni isolamento domiciliare

44. Bambino di 8 anni isolamento domiciliare

45. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

46. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare

47. Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare

48. Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare

49. Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

50. Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

51. Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

52. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

53. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

54. Donna di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

55. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

56. Uomo di 20 anni isolamento domiciliare, asintomatico

57. Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

58. Uomo di 21 anni isolamento domiciliare

59. Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

60. Donna di 26 anni isolamento domiciliare

61. Uomo di 26 anni isolamento domiciliare

62. Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

63. Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

64. Donna di 31 anni isolamento domiciliare

65. Uomo di 34 anni isolamento domiciliare

66. Donna di 35 anni isolamento domiciliare

67. Uomo di 35 anni isolamento domiciliare

68. Uomo di 35 anni isolamento domiciliare

69. Uomo di 36 anni isolamento domiciliare

70. Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

71. Uomo di 38 anni isolamento domiciliare, asintomatico

72. Donna di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

73. Donna di 43 anni isolamento domiciliare

74. Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

75. Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

76. Donna di 45 anni isolamento domiciliare

77. Uomo di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

78. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

79. Donna di 48 anni isolamento domiciliare

80. Donna di 48 anni isolamento domiciliare

81. Donna di 49 anni isolamento domiciliare

82. Donna di 51 anni isolamento domiciliare

83. Donna di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

84. Donna di 51 anni isolamento domiciliare

85. Donna di 51 anni isolamento domiciliare

86. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

87. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

88. Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

89. Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

90. Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

91. Donna di 55 anni isolamento domiciliare

92. Donna di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

93. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

94. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

95. Donna di 57 anni isolamento domiciliare, asintomatico

96. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

97. Donna di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

98. Donna di 58 anni isolamento domiciliare, asintomatico

99. Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

100. Uomo di 60 anni isolamento domiciliare

101. Donna di 62 anni isolamento domiciliare

102. Donna di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

103. Uomo di 63 anni isolamento domiciliare

104. Donna di 64 anni isolamento domiciliare

105. Donna di 65 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

106. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

107. Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

108. Uomo di 68 anni isolamento domiciliare

109. Donna di 71 anni isolamento domiciliare

110. Donna di 72 anni isolamento domiciliare

111. Uomo di 72 anni isolamento domiciliare

112. Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

113. Uomo di 74 anni isolamento domiciliare

114. Uomo di 75 anni isolamento domiciliare

115. Donna di 83 anni isolamento domiciliare

116. Uomo di 89 anni isolamento domiciliare

117. Donna di 53 anni Ricovero In Ospedale

118. Uomo di 58 anni Ricovero In Ospedale

119. Uomo di 82 anni Ricovero In Ospedale

120. Uomo di 28 anni Struttura residenziale

122. Bambino di 2 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

123. Donna di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

124. Donna di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

125. Uomo di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

126. Uomo di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

127. Uomo di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Bucine:

128. Uomo di 34 anni isolamento domiciliare

129. Uomo di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

130. Uomo di 69 anni isolamento domiciliare

131. Donna di 71 anni isolamento domiciliare

132. Donna di 73 anni isolamento domiciliare

133. Uomo di 33 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Capolona:

134. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

135. Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare

136. Donna di 20 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

137. Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

138. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

139. Donna di 57 anni isolamento domiciliare

140. Uomo di 26 anni, ricovero extra asl Comune di sorveglianza Caprese Michelangelo:

141. Uomo di 60 anni Comune di sorveglianza Castel Focognano:

142. Uomo di 24 anni, asintomatico Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

143. Ragazza di 16 anni, contatto di caso

144. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

145. Donna di 51 anni isolamento domiciliare

146. Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

147. Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

148. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

149. Donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Castiglion Fibocchi:

150. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

151. Donna di 43 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

152. Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

153. Uomo di 27 anni isolamento domiciliare, asintomatico

154. Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

155. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

156. Donna di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

157. Uomo di 75 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

158. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

159. Donna di 52 anni isolamento domiciliare

160. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

161. Uomo di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

162. Donna di 62 anni isolamento domiciliare

163. Donna di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Cavriglia:

164. Bambino di 7 anni isolamento domiciliare

165. Bambino di 7 anni isolamento domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

166. Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

167. Donna di 55 anni isolamento domiciliare

168. Uomo di 84 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

169. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare

170. Uomo di 36 anni isolamento domiciliare

171. Donna di 67 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Cortona:

172. Uomo di 62 anni isolamento domiciliare

173. Donna di 46 anni isolamento domiciliare

174. Donna di 51 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

175. Donna di 66 anni isolamento domiciliare, asintomatico

176. Uomo di 72 anni Ricovero In Ospedale Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno:

177. Donna di 34 anni isolamento domiciliare

178. Donna di 42 anni isolamento domiciliare

179. Uomo di 70 anni Ricovero In Ospedale Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna:

180. Uomo di 36 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

181. Donna di 47 anni isolamento domiciliare

182. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

183. Uomo di 64 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Lucignano:

184. Uomo di 40 anni isolamento domiciliare, sintomatico

185. Donna di 26 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

186. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

187. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Monte San Savino:

188. Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

189. Donna di 39 anni isolamento domiciliare

190. Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

191. Donna di 49 anni isolamento domiciliare

192. Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

193. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

194. Donna di 62 anni isolamento domiciliare

195. Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

196. Donna di 20 anni isolamento domiciliare

197. Donna di 22 anni isolamento domiciliare

198. Uomo di 40 anni isolamento domiciliare

199. Donna di 42 anni isolamento domiciliare

200. Donna di 51 anni isolamento domiciliare

201. Donna di 62 anni isolamento domiciliare

202. Uomo di 78 anni isolamento domiciliare

203. Donna di 91 anni Ricovero In Ospedale Comune di sorveglianza Montevarchi:

204. Bambina di 8 anni isolamento domiciliare, asintomatico

205. Bambino di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

206. Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

207. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

208. Donna di 44 anni isolamento domiciliare

209. Donna di 48 anni isolamento domiciliare

210. Donna di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

211. Donna di 58 anni isolamento domiciliare, asintomatico

212. Uomo di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

213. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

214. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Poppi:

215. Donna di 43 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

216. Uomo di 40 anni isolamento domiciliare, asintomatico Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

217. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

218. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

219. Donna di 22 anni isolamento domiciliare

220. Donna di 55 anni isolamento domiciliare

221. Donna di 29 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

222. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico Comune di sorveglianza Sansepolcro:

223. Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

224. Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

225. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

226. Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

227. Donna di 29 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

228. Donna di 29 anni isolamento domiciliare, sintomatico

229. Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

230. Uomo di 36 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

231. Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

232. Donna di 87 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

233. Donna di 102 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Sestino:

234. Donna di 60 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Subbiano:

235. Donna di 42 anni isolamento domiciliare

236. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

237. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

238. Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

239. Donna di 41 anni isolamento domiciliare

240. Donna di 45 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Talla:

241. Bambina di 2 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

242. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

243. Donna di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

244. Uomo di 28 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

245. Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

246. Uomo di 48 anni isolamento domiciliare

247. Donna di 49 anni isolamento domiciliare

248. Donna di 52 anni isolamento domiciliare

249. Donna di 52 anni isolamento domiciliare

250. Donna di 83 anni isolamento domiciliare

251. Bambina di 5 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

252. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare . Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato, per il momento, 101 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 7.602 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 3.163 a domicilio, 62 presso le strutture di Cure Intermedie e 23 presso l’albergo sanitario.

Ci sono 75 ricoverati presso le Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.616 tamponi.

Addio a Dina Burzi, titolare della storica boutique di via Vittorio Veneto

Confcommercio si unisce al cordoglio per la scomparsa dell’imprenditrice Dina Burzi, titolare della storica boutique “Dina” di via Vittorio Veneto ad Arezzo.

"Con lei la nostra città perde un volto storico del commercio della moda, una donna forte e volitiva, di innata eleganza, che da sempre ha dettato legge in fatto di stile", sottolinea la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini.



Il negozio di abbigliamento “Dina”, ora gestito dai figli della signora Dina, Andrea e Dalida, era nato ad Arezzo in via Piave nel 1952. Trasferitosi poi al Pino, dal 1983 si è insediato nei locali affacciati su via Vittorio Veneto, dove si trova attualmente.

Negli anni ha prestato la sua vetrina a capi di molte aziende famose, puntando però l’attenzione, più che al glamour della firma, alla qualità sartoriale dei capi, all’originalità, a quello stile unico fatto apposta per sottolineare l’identità di una persona. “Per lei ogni cliente era unico, e come tale doveva essere servito, in nome di una moda che valorizza l’individualità, non che omologa e annulla. Un valore aggiunto che Dina ha sempre cercato di trasmettere anche ai suoi collaboratori e che l’ha resa un interlocutore affidabile per moltissimi clienti”, ricorda la presidente Lapini. “A nome di tutta l’Associazione mi stringo con affetto ai figli Andrea e Dalida, a tutti i familiari ed amici”.

500mila mascherine in arrivo da Firenze, Ghinelli e Tanti: “già attivata la macchina operativa”

Anche il Comune di Arezzo, per tramite del sindaco Alessandro Ghinelli, ha fatto richiesta dei dispositivi di sicurezza individuale messi a disposizione da Regione Toscana.



Una partita consistente di mascherine, 500mila pari a 5 per ogni cittadino, è in arrivo da Firenze. Una partita consistente di mascherine, 500mila pari a 5 per ogni cittadino, è in arrivo da Firenze. In virtù del piano di distribuzione previsto dalla Regione, che privilegia i Comuni periferici rispetto ai Comuni capoluogo, l’arrivo dei dispositivi è previsto tra qualche giorno: il Comune di Arezzo sta organizzando un gruppo operativo che provvederà alla consegna a domicilio dei dpi a tutti i residenti e sta approntando tutti gli strumenti atti a garantirne un recapito il più rapido possibile. “Purtroppo – commentano il sindaco Alessandro Ghinelli e il vicesindaco e assessore alla sanità Lucia Tanti – ci troviamo a fronteggiare una recrudescenza del virus che rischia davvero di avere conseguenze pesanti sull’intero sistema e di nuovo siamo chiamati a mettere in campo azioni in grado di rispondere alle esigenze di questo difficile momento. Ancora più forte si fa il richiamo alla responsabilità individuale e alla necessità inderogabile per tutti di rispettare le regole e le disposizioni previste dalla normativa anti-contagio, tra le quali l’uso regolare della mascherina.

Abbiamo provveduto subito a richiedere alla Regione i dispositivi per tutti i cittadini aretini che, grazie alla pronta risposta operativa dei nostri uffici, potranno ricevere a casa e a breve le mascherine.

Il Comune di Arezzo è in prima linea in questa emergenza, priorità assoluta tra le nostre azioni”.

Marito e moglie muoiono di Covid in ospedale

Il contagio prima ha colpito Ascanio Giuntini, 90 anni, in condizioni già compromesse da altre patologie, dopo poche ore è risultata positiva anche la moglie, Adria Soldini di 78 anni, genitori di Massimo Giuntini, noto musicista aretino.

La coppia era ricoverata nell’area Covid dell’ospedale.

Incidente in A1 nella galleria Crocina, disagi alla circolazione

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti questa notte per un incidente stradale in autostrada A1, corsia Nord, al km 355 in località Crocina.

Un solo autoarticolato è rimasto coinvolto.

Illeso l’autista .

L’ Autostrada è rimasta momentaneamente bloccata in entrambe le corsie.

Sul posto 118 e Polizia stradale.