Arezzo, le notizie di oggi: 21 Settembre

Covid-19: due nuovi casi, uno in città e l’altro a San Giovanni Valdarno

La situazione dalle ore 14 del giorno 20 settembre alle ore 14 del giorno 21 settembre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 2 nuovi casi.

Comune di sorveglianza Arezzo

Uomo di 60 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno

Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.Continua a leggere



Il Dipartimento di prevenzione di Arezzo, con l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 2 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 2.029 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Ci sono 10 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 681 tamponi.

Leggermente feriti ottuagenari urtatati da auto mentre si recano al seggio

Alle 12,40 un’auto colpisce in fase di manovra, nel parcheggio della scuola Tricca, due persone, un uomo di 85 anni e una donna di 88, la coppia si stava recando al seggio del plesso scolastico per votare.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’auto infermierizzata.

I due ottantenni sono stati portati all’ospedale San Donato in codice giallo.

Per i rilievi la Polizia Municipale di Arezzo

in aggiornamento