Arezzo, le notizie di oggi: 17 Luglio

Francesco Romizi: “Macrì: l’esordio ‘migliore’ alla presidenza di Estra”

Esordio migliore alla presidenza per Francesco Macrì non poteva esserci.

La sua nomina è arrivata giusto ieri, in tempo per vedere arrivare anche altro.

Houston abbiamo un problema, verrebbe da dire: a ‘d’Estra’ dello schieramento politico.

Ma per fortuna siamo agli sgoccioli di questa esperienza sempre più compromessa e compromettente.

Donato Caporali consigliere comunale Pd: “Ci risiamo dentro ancora una volta, con tutti i piedi”

“l’utilizzo delle partecipate come bancomat somiglia sempre più a un metodo che non un singolo caso”

Si rimane garantisti e si augura il meglio agli imputati, ma questa volta evitiamoci di aspettare che le intercettazioni o i fatti escano sui giornali, chiediamo una volta per tutte questa benedetta trasparenza e cerchiamo di offrirla a tutti i cittadini, meglio tardi che mai.



Da tempo riflettiamo sull'uso spericolato e politico delle sponsorizzazioni, che ricadono volentieri su eventi del territorio che altrimenti avrebbero difficoltà a esistere. Ma è anche l'ora di alzare il velo su come e quando vengano prese le decisioni su tali elargizioni e quanto valga il bilancio delle stesse.

In tempi di estrema crisi, varrebbe la pena porsi anche il problema di ridurre le tariffe per le utenze o dei dividendi ai soci (comuni), no? Da tempo abbiamo molta curiosità di capire i reali motivi della mancata quotazione in borsa di Estra.

Ci piacerebbe leggere le relazioni degli advisor profumatamente pagati per il loro parere.

In un mercato così segmentato e regolato come quello dell’energia, non sfugge certo la difficoltà oggettiva a competere con colossi nazionali e internazionali senza poter ricorrere ad aumenti di capitale che la quotazione avrebbe dovuto dare. E invece a oggi siamo avvolti nel mistero di dichiarazioni vaghe e miracolistiche.

Da tempo avremmo voluto capire quali indicatori industriali avessero portato Estra a provare a diversificare il portafoglio servizi, grattando a destra e a manca piccole quote nel settore dei rifiuti. Quale era la strategia allora?

E dopo le ultime vicissitudini che vedono Iren prendere il controllo di Unieco e diventare di fatto il gestore, non si è forse sbagliato i calcoli?

Non vale la pena capire il senso di quelle operazioni ormai dichiaratamente finanziarie e a perdere?

Ecco, l’occasione è buona, facciamo trasparenza.

Lo sostenevamo prima e lo sosteniamo oggi, ritenendo che la magistratura faccia il suo corso e che non si delinei un quadro di degrado ancora maggiore rispetto alle vicende Coingas che la città non merita.

Arezzo 2020: “sulle vicende Coingas ed Estra etica e responsabilità impongono le dimissioni”

Dalla stampa apprendiamo notizie che ancora una volta gettano una pessima luce sulla politica.

Dalla stampa apprendiamo notizie che ancora una volta gettano una pessima luce sulla politica.

La prima: in occasione del rinnovo del Cda di Estra il Presidente di Coingas non ha rispettato il mandato ufficialmente conferitogli dall'Assemblea dei sindaci La seconda notizia: il Presidente di Estra è al centro di nuove e diverse indagini della Magistratura dopo quelle già note.



Due fatti a prima vista distinti, uno di carattere politico, l’altro di carattere giudiziario. Entrambi, però, portano ad una medesima conclusione.

Ci chiediamo, infatti, come si può godere della fiducia dei cittadini quando da mesi si è al centro di inquietanti ed incessanti interrogativi?

E che immagine della politica tutte queste vicende trasmettono all’opinione pubblica?

La risposta per noi è una sola e non riguarda i risvolti giudiziari che non ci competono.

E’ di carattere etico e di responsabilità personale e politica verso le istituzioni.

La risposta è racchiusa in una sola parola: dimissioni.

Perquisita la sede di Estra ad Arezzo, altre accuse a Francesco Macrì

Gli agenti del nucleo di polizia tributaria investigativa, della Guardia di Finanza, ieri mattina hanno perquisito, la sede di Estra in via Cocchi ad Arezzo, e aquisito molti documenti.

Su disposizione del Pm Roberto Rossi, in contemporanea è partito anche l'avviso di garanzia per il presidente di Estra Francesco Macrì

ancora per abuso d’ufficio, ne aveva già un altro nell’inchiesta di Coingas-Multiservizi, sarebbe connesso alla sua nomina, illegittima secondo l’accusa, perchè avvenuta quando era ancora consigliere comunale, senza la pausa richiesta dalla legge, e da ieri si è aggiunta la nuova accusa: peculato. Nel mirino degli investigatori ci sarebbero alcune spese personali effettuate, compreso l’utilizzo di carte di credito aziendali.

Inoltre sotto tiro, ci sarebbero anche consulenze e sponsorizzazioni attribuite da Macrì nel corso del suo primo mandato, iniziato nel 2016, saltate fuori da intercettazioni e da registrazioni audio di Sergio Staderini, l’ex presidente di Coingas.

Ralli: “confronto con i cittadini nei paesi”

13 incontri da domani, sabato 18 luglio a giovedì 6 agosto.

Si tratta della prima tornata di incontri che proseguiranno nel mese di agosto, organizzati dal Partito Democratico.

Ecco il calendario:

sabato 18 luglio, ore 17:15 presso il Centro Aggregazione Sociale Pescaiola; martedì 21 luglio, ore 21.30, nella Sala Polisportiva di Vitiano; mercoledì 22 luglio, 21:30 area verde di fronte al bar Quarata; giovedì 23, ore 21:30 Circolo ACLI Pratantico; venerdì 24, ore 21.30, Centro Aggregazione Sociale Chiani; lunedì 27, ore 21:30 Centro Aggregazione Sociale Agazzi; martedì 28 luglio, ore 21:30 Centro Aggregazione Sociale Battifolle; mercoledì 29 luglio, ore 21:30 presso il Centro Aggregazione Sociale S. Andrea a Pigli; giovedì 30 luglio, ore 21:30 area verde Giovi; lunedì 3 agosto, ore 21:30 Centro Aggregazione Sociale Indicatore; martedì 4 agosto, ore 21.30 circolo ArcI Staggiano; mercoledì 5 agosto, 21:30 Centro Aggregazione Sociale Tortaia; giovedì 6 agosto,ore 21:30 Sala ex consiliare di Rigutino. Altri appuntamenti nelle altre frazioni sono in fase di definizione e ne verrà comunicato il calendario. "Questi incontri hanno un doppio valore – sottolinea Luciano Ralli. Il primo è la ripresa del contatto diretto, ovviamente distanziato e in sicurezza, con le persone. Tengo molto al confronto faccia a faccia, capace di generare confronto e partecipazione. Il secondo valore è rappresentato dalla centralità dei paesi del comune di Arezzo. Troppo a lungo dimenticati, questi saranno elementi e luoghi fondamentali della mia campagna elettorale". Una valutazione condivisa anche dal Segretario comunale del Pd, Alessandro Caneschi: "il Pd è un partito radicato nel territorio che continua a fare dell'ascolto e del dialogo il senso della sua identità politica. Se parliamo di Arezzo,dobbiamo parlare anche delle sue frazioni, dei suoi paesi. E la prossima amministrazione dovrà dare quelle risposte che il centro destra non è stato capace di garantire".

