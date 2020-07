Arezzo, le notizie di oggi: 16 Luglio

Professionista di furti in cantine e garage arrestato dalla polizia

Alle 4,00 della scorsa notte nei pressi di via Trento e Trieste, G.C. 41enne rumeno con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, alla vista della Volante ha cercato di nascondersi buttando dietro una siepe una borsa piena di oggetti, trafugati qualche minuto prima da un vicino garage nei pressi di via Beato Angelico.

Il movimento non è però sfuggito agli agenti che hanno immediatamente bloccato il soggetto e recuperato il borsone contenente monete da collezione di ingente valore e liquori di marca.



Tra i vari oggetti recuperati anche una medaglietta religiosa con inciso il nome di una signora oramai defunta, grazie alla quale, gli agenti sono risaliti all'esatta ubicazione del garage, trovato poi con la serratura forzata. Il rumeno, già arrestato in passato per furti in garage e cantine, aveva con se anche un pinza e un punta da trapano, usate per scardinare la serratura. La successiva perquisizione domiciliare, presso un'abitazione non distante dal luogo in cui è stato fermato, ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di merce di provenienza furtiva quali monete da collezione, orologi, bigiotteria, motoseghe, trapani, avvitatori e numerosi oggetti. Per questi motivi il rumenoè stato arrestato per furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza fino al giudizio di convalida di questa mattina della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Arezzo con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21,00 fino alle ore 09,00. Gli oggetti rinvenuti nel borsone al momento del fermo sono sati restituiti al legittimo proprietario, mentre per la restante merce sequestrata presso l'abitazione verrà effettuata una precisa catalogazione per individuare altre vittime di furti negli ultimi giorni. A tale scopo le foto degli oggetti rinvenuti saranno visibili presso il sito web della Polizia di Stato- Questura di Arezzo.

Covid-19 ancora un decesso

Un anziano di 89 anni, è morto a causa del virus, era ricoverato a malattie infettive da fine giugno e proveniva dalla Rsa di Bucine dove era stato trovato positivo.

Le vittime aretine arrivano così a cinquanta.

Imbrattata con vernice rossa la statua dedicata a Roberto Benigni

Ignoti hanno gettato vernice rossa su tutto il basamento in pietra della statua dedicata a Benigni, a Castiglion Fiorentino, realizzata a Manciano da Andrea Roggi, nel 1999 dopo le riprese del film La vita è bella.

Qualche giorno fa Vittorio Sgarbi aveva chiesto di rimuoverla.

Non è la prima volta che la statua viene sottoposta a vandalismi, poco dopo l’inaugurazione le venne segata una gamba, poi restaurata dal Comune.

Sull’accaduto indagano i carabinieri per risalire agli autori.

Civitella, ordigno bellico ritrovato nella Rocca

Questa mattina il ritrovamento durante i lavori di ripristino della torre, l’ordigno bellico è risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

I lavori nel cantiere sono stati immediatamente sospesi e anche tutto il resede della rocca è chiuso al pubblico.

I carabinieri hanno avviato la procedura che porterà i militari del genio pontieri a bonificare l’area.

in aggiornamento