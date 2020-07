Siamo del gatto!

Ancora una volta Arezzo è alla ribalta per una questione di…animali.

Ma, se per il ritorno della Chimera, per la mostra dei cavalli di Aceves e per gli asini volanti della Coingas si trattava di questioni a carattere locale o, al più, nazionale, questa volta la notizia ha travalicato i confini italiani, destando l’interesse di mezzo mondo.

Quelli che di seguito vi proponiamo sono i titoli ed i commenti di alcune testate giornalistiche internazionali circa il gatto morto in città dopo aver morso la proprietaria e risultato positivo ad un rarissimo virus simile alla rabbia, che, a quanto pare, gli sarebbe stato trasmesso dai pipistrelli.

Immediata la reazione del Sindaco Ghinelli – ormai diventato un’autorita in materia di virus -, che ha ordinato il “sequestro” degli altri cani e gatti di proprieta’ della donna, disponendo, altresi, che, fino al 27 agosto, tutti i cani, anche se muniti di masch.. (ops, la forza dell’abitudine).. di museruola non possano circolare, se non condotti al guinzaglio e con l’obbligo di segnalarne l’eventuale fuga od il manifestarsi di qualsiasi sintomo da far sospettare la malattia.

Il Primo Cittadino ha già tenuto una prima conferenza stampa, promettendo di farne altre come per il coronavirus, con cadenza ancora da definire e con diretta televisiva via satellite – non più con Teletruria, ritenuta troppo modesta per l’importanza dell’argomento – con CNN, BBC e AL JAZEERA, al fine di tenere informata la popolazione.

Non saranno consentite le domande in diretta dei giornalisti, per evitare al Sindaco attacchi di… rabbia.

