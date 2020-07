Arezzo, le notizie di oggi: 2 Luglio

Indicatore, ladri rubano Porsche Cayenne e finiscono fuori strada

I malviventi entrati in un’abitazione a Indicatore, dopo aver messo a soqquadro tutto, senza trovar nulla di loro gradimento, rubano l’auto parcheggiata sotto casa, una Porsche Cayenne.

Seguono un’altra potente auto, forse con a bordo, dei complici e imboccano Statale73, ma dopo pochi chilometri incappano in un posto di blocco.Continua a leggere



Gli agenti intimano l’alt, ma le due auto forzano il posto di blocco, i poliziotti si mettono all’inseguimento e nei pressi di Monte San Savino, la Porsche Cayenne finisce fuori strada.

All’arrivo della forze dell’ordine, con auto meno potenti, trovano la Porsche, semidistrutta per l’incidente e vuota, coloro che erano a bordo sono spariti, a mani vuote.

Ora sotto esame delle forze dell’ordine ci sono le telecamere della villetta e quelle dislocate sul tragitto percorso.

Covid-19, un altro positivo nella Rsa di Bucine: torna la quarantena

L’annuncio arrivano dal sindaco di Bucine Nicola Benini, sul profilo Facebook del Comune:

” ci sono stati comunicati i risultati dei tamponi di fine quarantena fatti all’ultimo gruppo di degenti guariti 15 giorni fa. Purtroppo per uno di loro il tampone è risultato positivo ed è stato quindi subito trasferito all’ospedale di Arezzo.

Questo risultato costringe tutto il gruppo attualmente ospitato al piano 0 ad effettuare un ulteriore periodo di quarantena, durante la quale sarà osservata la massima cautela per degenti e operatori.

Ci dispiace che questo comporti un piccolo ritardo sulla riapertura delle visite dei parenti per tutta la struttura, ma non possiamo permetterci di correre rischi.”.

in aggiornamento