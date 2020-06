A Sansepolcro la mostra “Affreschi Urbani – Piero incontra un artista chiamato Banksy

Riapertura del Museo civico di Sansepolcro, in esposizione una selezione di oltre venti serigrafie, da Girl with Balloon a Virgin Mary dello street artist di Bristol, Banksy.

Banksy è l’artista conosciutissimo per i suoi murales nelle periferie di tante città del mondo.

Ovviamente si tratta di una rassegna della quale l’artista è stato informato ma nella quale non ha in alcun modo partecipato.

È noto che Banksy non autorizzi le mostre che lo riguardano, tranne in rarissime occasioni a riguardo l’organizzazione della mostra ha precisato:

L’artista Banksy non è coinvolto nel progetto espositivo, ma ne è a conoscenza.

Informazioni

AFFRESCHI URBANI – PIERO incontra un artista chiamato BANKSY

Sansepolcro – Museo Civico

20 giugno 2020 – 10 gennaio 2021

Orari:

Venerdì, sabato e domenica

10-13,30 e 14,30-19

Biglietti

Intero € 10,00

Ridotto € 8,50 per gruppi di almeno 10 persone, giovani tra 19 e 25 anni, apposite

convenzioni in atto con il Museo, residenti del Comune di Sansepolcro

Ridotto speciale € 4,00 per ragazzi tra 11 e 18 anni

Integrato € 15 mostra + Museo

Ridotto mostra + Museo € 13,00

Ridotto speciale mostra + Museo € 6,5

Gratuito per minori di 10 anni, disabili e relativi accompagnatori, giornalisti accreditati, un

accompagnatore per ogni gruppo, due accompagnatori per ogni gruppo scolastico,

tesserati ICOM, guide turistiche (muniti di tesserino di abilitazione professionale), militari,

scuole di Sansepolcro

INFORMAZIONI

mail: mostrasansepolcro@gmail.com

Telefono: 0575 7322180