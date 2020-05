Arezzo, tutte le notizie di oggi: 21 Maggio

Carabinieri Forestali sequestrano area della diga di Montedoglio

A seguito di una complessa indagine condotta dai Carabinieri Forestali della Stazione di Sansepolcro e del Gruppo ambiente della Procura di Arezzo, entrambi coordinati da Pubblico Ministero dr.ssa Angela Masiello, un intera area della diga di Montedoglio,

attualmente interessata dai lavori di ricostruzione dello scarico di superficie collassato la notte del 29 dicembre 2010 e’ stata sottoposta a sequestro preventivo e con essa anche alcuni impianti della Valtiberina per gestione illecita di rifiuti speciali e reati di falso.Continua a leggere



In particolare le terre e rocce provenienti dagli scavi del citato scarico venivano sottratti dalla disciplina dei rifiuti mediante false certificazioni e destinati a finalità diverse da quelle previste e segnatamente a due distinti impianti della valtiberina che li immettevano nei propri cicli produttivi senza autorizzazione e in assenza di ogni tracciabilita’ ambientale. In particolare le terre e rocce provenienti dagli scavi del citato scarico venivano sottratti dalla disciplina dei rifiuti mediante false certificazioni e destinati a finalità diverse da quelle previste e segnatamente a due distinti impianti della valtiberina che li immettevano nei propri cicli produttivi senza autorizzazione e in assenza di ogni tracciabilita’ ambientale. In ragione di ciò:

– i lavori presso la Diga sono stati parzialmente interrotti con il sequestro dell’area e di alcuni veicoli professionali all’interno della stessa ;

A seguito di questa indagine tre impianti sono stati sequestrati , due parzialmente e uno integralmente per reati in parte connessi e in parte no; in ordine a quest’ultimo aspetto uno di questi aveva in giacenza 5000 metri cubi di sedimenti fluviali prelevati dal Fiume Tevere e trasferiti presso il proprio ciclo produttivo senza autorizzazione al trattamento dei rifiuti; il secondo superava del quadruplo il quantitativo autorizzato di rifiuti da trattare e risultava inadempimente alle prescrizioni dell’autorizzazione per la messa a norma del ciclo produttivo. Particolare poi il ruolo di una ditta che lavorava presso l’invaso a cui sono stati sequestrati Per confisca mezzi professionali poiché trasportava rifiuti senza autorizzazione.

Le indagini sono tutt’ora in corso per identificare Le varie responsabilità delle ditte che a vario titolo hanno operato nell’area della Diga provvedendo a raccogliere e a movimentare i rifiuti.

Il sequestro di parte dell’invaso essendo del demanio e’ stato eseguito nei confronti dell’ente proprietario.

Saione: market della droga nei giardinetti di via Arno, arrestato tunisino

Da alcuni giorni, B.S.S. tunisino 49enne pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, aveva istituito un vero e proprio market della droga sul vialetto sovrastante il cavalcavia di via Arno.

I servizi di osservazione della Squadra mobile hanno permesso di appurare che il tunisino giungeva nei pressi del cavalcavia a bordo della propria bicicletta e stazionava in quel punto dalle ore 12,00 sino alle 18,00 circa di ciascun giorno, vendendo cocaina ed eroina ad innumerevoli tossicodipendenti, alcuni dei quali provenienti anche da fuori città. Continua a leggere



Lo spacciatore, gravato da numerosi precedenti e sottoposto anche alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Arezzo, ha evidenziato, grazie ai discreti e ripetuti servizi di osservazione degli agenti un metodologia di spaccio che gli consentiva di sfuggire ad eventuali controlli delle forze dell’Ordine. Lo spacciatore, gravato da numerosi precedenti e sottoposto anche alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Arezzo, ha evidenziato, grazie ai discreti e ripetuti servizi di osservazione degli agenti un metodologia di spaccio che gli consentiva di sfuggire ad eventuali controlli delle forze dell’Ordine. L’uomo si addentrava nel boschetto adiacente al cavalcavia confinante con la ferrovia prima di ogni singola cessione di stupefacente, rendendo chiaro che proprio in quell’area verde, caratterizzata da una folta vegetazione e dalla presenza di numerosi rifiuti, potesse celarsi il quantitativo di stupefacente necessario a realizzare lo spaccio quotidiano. Il lavoro degli agenti della Squadra Mobile, reso difficile dalle citate condizioni ambientali, ha permesso in primo luogo di accertare tre cessioni di eroina e cocaina ad altrettanti giovani tossicodipendenti e successivamente di individuare il nascondiglio costituito da una buca scavata in prossimità di un albero dove è stato ritrovato un ovetto in plastica contenente 12 involucri termosaldati di cocaina e 5 di eroina. Nella giornata di ieri lo spacciatore, dopo aver provato a fuggire all’interno della vegetazione, è stato bloccato ed arrestato per poi essere associato presso la locale Casa Circondariale.

In data odierna si è svolto il giudizio di convalida a seguito del quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Valdarno: i carabinieri denunciano cinque persone

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno denunciato per truffa in concorso due disoccupati italiani, un uomo ed una donna, entrambi con precedenti specifici alle spalle che, sfruttando l’ormai nota tecnica dei falsi annunci online, hanno messo in vendita un telefono cellulare facendosi accreditare su una carta prepagata 100 euro come acconto, per una cessione mai avvenuta facendo poi perdere le proprie tracce fino a quando non sono stati denunciati. Continua a leggere



Denunciato un richiedente asilo nigeriano, sorpreso a spacciare una dose da 0,9 grammi di eroina.

Alla vista dei militari l’uomo è riuscito a scappare, ma le successive indagini hanno permesso di risalire alla sua identità e alla sua denuncia per il reato di spaccio di stupefacenti. un richiedente asilo nigeriano, sorpreso a spacciare una dose da 0,9 grammi di eroina.Alla vista dei militari l’uomo è riuscito a scappare, ma le successive indagini hanno permesso di risalire alla sua identità e alla sua denuncia per il reato di spaccio di stupefacenti. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un disoccupato 27enne di origine dominicana, con diversi precedenti alle spalle.

L’uomo, dopo aver richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri a causa di una lite in corso con un conoscente, un nigeriano di 33 anni, anch’egli con diversi precedenti di polizia, senza calmarsi ha cercato di forzare lo sbarramento che i militari gli avevano imposto per evitare che arrivasse a contatto con la controparte, strattonando e spingendo i carabinieri, cercando arrivare a colpire il suo antagonista; riportato alla calma è stato denunciato per resistenza. I Carabinieri della Stazione di Castelfranco Piandiscò hanno proceduto contro un pensionato italiano incensurato, il quale, proveniente dalla provincia di Firenze aveva cambiato la propria residenza nel 2013, ma non aveva presentato la denuncia di detenzione di armi presso la nuova abitazione e non aveva rinnovato il porto d’armi scaduto nel 1993.

In via cautelativa, i Carabinieri hanno ritirato le armi di cui l’uomo era in possesso.

Occupano locali di ex sede commerciale, denunciati

Su richiesta del curatore fallimentare, la polizia municipale è intervenuta all’interno di locali ex commerciali in via Setteponti, dov’era stata segnalata la presenza di alcune persone non autorizzate.

Durante l’operazione, gli agenti hanno accertato che alcuni ambienti della struttura erano occupati da due uomini senza fissa dimora, un italiano e un tunisino, che li utilizzavano come ricovero notturno.

Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per invasione di edificio.

Tre minorenni nei guai, hanno lanciato una panchina dalle mura di Anghiari

Dopo tre mesi di indagini, accertamenti e riscontri, i Carabinieri della Stazione di Anghiari sono riusciti a individuare e denunciare i vandali che lo scorso febbraio, dopo averla divelta dal suolo a cui era ancorata, scagliarono una panchina di proprietà comunale dalle alte mura di cinta del comune valtiberino.Continua a leggere



Sono tre minorenni di età compresa tra 15 e 17 anni, incensurati e residenti uno proprio ad Anghiari mentre gli altri due nel vicino comune di Sansepolcro.

Il pericoloso e irresponsabile gesto, al di là dell’inutile danno procurato collettività, non ha prodotto gravi conseguenze dato che, per fortuna, quando il manufatto si è schiantato al suolo non vi erano persone nelle vicinanze.

I tre ragazzi dovranno rispondere del reato di danneggiamento, per di più aggravato poiché commesso su un bene esposto in luogo pubblico.

in aggiornamento