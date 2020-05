Arezzo, tutte le notizie di oggi: 19 Maggio

Sequestrato un tratto della Strada provinciale Dei Mandrioli

La Polizia stradale di Forlì rende noto di aver dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso il 30 aprile scorso dal Gip di Forlì dopo un esposto da parte del “Comitato Mandrioli” nato a a Badia Prataglia.Continua a leggere

“Il provvedimento cautelare è stato disposto su alcuni tratti della Strada provinciale n. 142 Dei Mandrioli, nel Comune di Bagno di Romagna, e riguarda complessivamente circa 2,5 chilometri contraddistinti da elevata pericolosità a causa della mancata collocazione di reti paramassi e di barriere paraslavine, nonchè della presenza di barriere paraslvine danneggiate e pericolanti.Sull’intero percorso stradale è stata inoltre rilevata l’irregolarità delle installazioni guard rail e della segnaletica verticale delimitante il margine della strada, in larga parte non presenti oppure non adeguate”.

Le ipotesi di reato sono “omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari”, “getto pericoloso di cose” e “lesioni colpose”. Quest’ultimo reato risulta iscritto in rubrica a causa delle lesioni patite lo scorso 21 dicembre da due donne in transito a bordo di un’auto che era stata colpita da pietre cadute dal costone privo di reti paramassi.

La Provincia di Forlì-Cesena, preso atto del sequestro, ha limitato la circolazione sull’intero tratto di 12 chilometri della Provinciale Dei Mandrioli, imponendo il divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate e ai velocipedi.